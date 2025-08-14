Общество 14.08.2025 в 16:26

В Улан-Удэ осудили экс-заместителя главврача перинатального центра

Женщине назначили 4 года лишения свободы
Текст: Карина Перова
В Улан-Удэ осудили экс-заместителя главврача перинатального центра
Фото: loon.site
В Октябрьском районном суде Улан-Удэ вынесли приговор бывшему заместителю главного врача Республиканского перинатального центра. Ее признали виновной в получении крупной взятки.

Напомним, женщина, будучи должностным лицом, курировала экономические вопросы, занималась закупками для нужд центра. В 2022 году она по просьбе начальника хозяйственного отдела и главного инженера медучреждения признала одно из предприятий города победителем торгов на право заключения контракта на проведение электроизмерительных работ в учреждении на сумму более трех миллионов рублей. За это замглавврача получила взятку в размере 350 тысяч рублей.

«Виновной назначено наказание в виде 4-х лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью в государственных учреждениях, связанной организацией и проведением торгов, контролем за их проведением, на 3 года. Сумма взятки конфискована в доход государства», - прокомментировали в прокуратуре Бурятии.
перинатальный центр приговор замглавврача

В Улан-Удэ осудили экс-заместителя главврача перинатального центра
14.08.2025 в 16:26
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
