Общество 15.08.2025 в 13:51

На севере Бурятии резко задрали цены на бензин

Подорожание топлива возмутило жителей поселка Новый Уоян
Текст: Карина Перова
Фото: Северобайкалье-инфо.24/7
Жителей поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии возмутило резкое подорожание бензина. По словам автомобилистов, топливо наценилось сразу на 9 рублей. Люди поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», законно ли это.

«Предварительно сообщаем, что в течении нескольких недель растет отпускная оптовая цена на АИ-92, АИ-95, соответственно, розничные продавцы также повышают цены. Обычно повышение производится плавно, чтобы сгладить резкие изменения оптовых цен», - прокомментировали в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РБ.

Жителям предложили для рассмотрения конкретного случая повышения цен обратиться в надзорный орган – через личный кабинет на сайте ФАС России или на сайте Госуслуг, указав необходимые сведения. Тогда антимонопольный орган рассмотрит этот вопрос предметно.
