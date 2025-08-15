На севере Бурятии резко задрали цены на бензин

Жителей поселка Новый Уоян Северо-Байкальского района Бурятии возмутило резкое подорожание бензина. По словам автомобилистов, топливо наценилось сразу на 9 рублей. Люди поинтересовались в группе «Северобайкалье-инфо.24/7», законно ли это.«Предварительно сообщаем, что в течении нескольких недель растет отпускная оптовая цена на АИ-92, АИ-95, соответственно, розничные продавцы также повышают цены. Обычно повышение производится плавно, чтобы сгладить резкие изменения оптовых цен», - прокомментировали в Управлении Федеральной антимонопольной службы по РБ.Жителям предложили для рассмотрения конкретного случая повышения цен обратиться в надзорный орган – через личный кабинет на сайте ФАС России или на сайте Госуслуг, указав необходимые сведения. Тогда антимонопольный орган рассмотрит этот вопрос предметно.