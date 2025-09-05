Общество 05.09.2025 в 09:00

Вопрос: «У меня на карте подключен овердрафт. Что это такое?»

Римма А., г. Улан-Удэ

Овердрафт – это форма краткосрочного кредитования. Услуга автоматически активируется банком, если нужной суммы на дебетовом расчетном счете (чаще всего зарплатном) нет. Без подключенного овердрафта операция будет отклонена терминалом с сообщением «недостаточно средств». Если же услуга активна, в момент платежа банк покроет недостающую сумму, позволив совершить покупку. Заем предоставляется на короткий срок (обычно несколько недель). На потраченную сумму начисляются проценты, которые автоматически погашаются при следующем зачислении денег на карту.

Виды овердрафта:

1. Разрешенный – клиент самостоятельно подключает овердрафт к дебетовой карте (часто это происходит при открытии). Если банк дает свое одобрение, услуга активируется. 

2. Технический – непредусмотренный перерасход средств, когда деньги автоматически списываются без ведома клиента (карта уходит в минус). Такое бывает при списании платежей (например, комиссии за обслуживание банковской карты).

Ключевое преимущество овердрафта – мгновенная доступность средств без оформления отдельного кредита. То есть, деньгами можно воспользоваться «здесь и сейчас» без предоставления пакета документов и заполнения заявки на кредит. Обращаться в банк не нужно, залог не требуется.

Но важно помнить, что плата за гибкость в управлении финансами, быстрый доступ к дополнительным средствам и удобство для краткосрочных нужд – высокие процентные ставки по сравнению с классическими кредитами или кредитными картами с льготным периодом. Проценты начисляются ежедневно на сумму фактического минуса с первого же дня использования инструмента. При этом банки обычно накладывают значительные штрафы и/или резко повышают процентную ставку на сумму превышения, если нарушены условия соглашения по использованию овердрафта. Непредвиденно крупный платеж или ошибка в расчетах баланса могут легко привести к этим неприятным санкциям, которые усугубят финансовую нагрузку.

