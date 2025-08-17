Деревянную плотину времен Екатерины II нашли в Петровск-Забайкальске

Плотина 1789 года постройки открылась в Петровск-Забайкальском районе края в связи с осушением городского пруда. Об этом на стратегической сессии «Этно-археопарк Сухотино: новая точка притяжения на Дальнем Востоке» профессор Михаил Константинов.Как сообщает портал Chita.ru в процессе реконструкции ТЭЦ было проведено осушение подпрудного озера в Петровск-Забайкальском и при этом полностью обнажилась старинная плотина. Она была построена для некогда существовавшего Петровск-Забайкальского металлургического завода. Фактически от завода в настоящее время сохранилась только эта плотина. С момента ее постройки прошло 236 лет.Плотина представляет собой сложное гидротехническое сооружение из дерева и камня длиной более 100 метров, обеспечивающее охлаждение металлургической системы. Не только в Сибири, но и во всей России, такие объекты в натуральном виде нигде не сохранились.Известно, что в 1830-е годы в реконструкции плотины принимали участие декабристы Николай и Михаил Бестужевы и Константин Торсон.Бестужев запечатлел Петровский завод, озеро и береговую часть плотины в своих акварелях.К сожалению, неизбежным является новое затопление подпрудного озера и при этом плотина будет скрыта водой.Петровск-Забайкальский металлургический завод был основан как Петровский железоделательный завод по решению Кабинета Её Императорского Величества 1 февраля 1788 года. Уже весной 1789 года на строительство прибыли первые рабочие: рекруты и ссыльнокаторжные. 29 ноября 1790 года был получен первый чугун из руды Балягинского месторождения.Завод представлял собой полноценный металлургический комплекс: доменную и формовочную фабрики, кричные и молотовые цехи, стальные и прокатные избы, кузницы, плотины и административные здания. На предприятии работало более 1300 человек, также тут работали ссыльные декабристы. В 1871 году завод был передан в казну, получил название Петровского — в честь апостола Петра — и вошел в состав Нерчинского горного округа.К концу XIX века завод начал терять рентабельность из-за притока дешевого металла в регион. В 1905 году производство железа прекратилось, остались только литейные и кузнечные работы. В начале XX века предприятием управляли арендаторы, проводившие модернизацию. Во время Первой мировой войны завод выполнял заказы военного ведомства. Советский период ознаменовался реконструкцией и расширением. В 1940–1970-х годах объемы производства значительно возросли, однако к концу 1970-х годов начался спад. В 1990-е годы нехватка сырья, топлива и постоянные простои привели к резкому снижению производства. В июле 1999 года предприятие было остановлено, кратковременное возобновление работы в 2001 году не спасло ситуацию. В сентябре 2002 года завод был официально признан банкротом.Фото: «Номер один»