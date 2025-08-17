Общество 17.08.2025 в 09:46

Деревянную плотину времен Екатерины II нашли в Петровск-Забайкальске

Она была построена в 1789 году для металлургического завода
A- A+
Текст: Иван Иванов
Деревянную плотину времен Екатерины II нашли в Петровск-Забайкальске
Плотина 1789 года постройки открылась в Петровск-Забайкальском районе края в связи с осушением городского пруда. Об этом на стратегической сессии «Этно-археопарк Сухотино: новая точка притяжения на Дальнем Востоке» профессор Михаил Константинов.
Как сообщает портал Chita.ru в процессе реконструкции ТЭЦ было проведено осушение подпрудного озера в Петровск-Забайкальском и при этом полностью обнажилась старинная плотина. Она была построена для некогда существовавшего Петровск-Забайкальского металлургического завода. Фактически от завода в настоящее время сохранилась только эта плотина. С момента ее постройки прошло 236 лет.

Плотина представляет собой сложное гидротехническое сооружение из дерева и камня длиной более 100 метров, обеспечивающее охлаждение металлургической системы. Не только в Сибири, но и во всей России, такие объекты в натуральном виде нигде не сохранились.

Известно, что в 1830-е годы в реконструкции плотины принимали участие декабристы Николай и Михаил Бестужевы и Константин Торсон.

Бестужев запечатлел Петровский завод, озеро и береговую часть плотины в своих акварелях.
К сожалению, неизбежным является новое затопление подпрудного озера и при этом плотина будет скрыта водой.

Петровск-Забайкальский металлургический завод был основан как Петровский железоделательный завод по решению Кабинета Её Императорского Величества 1 февраля 1788 года. Уже весной 1789 года на строительство прибыли первые рабочие: рекруты и ссыльнокаторжные. 29 ноября 1790 года был получен первый чугун из руды Балягинского месторождения.

Завод представлял собой полноценный металлургический комплекс: доменную и формовочную фабрики, кричные и молотовые цехи, стальные и прокатные избы, кузницы, плотины и административные здания. На предприятии работало более 1300 человек, также тут работали ссыльные декабристы. В 1871 году завод был передан в казну, получил название Петровского — в честь апостола Петра — и вошел в состав Нерчинского горного округа.

К концу XIX века завод начал терять рентабельность из-за притока дешевого металла в регион. В 1905 году производство железа прекратилось, остались только литейные и кузнечные работы. В начале XX века предприятием управляли арендаторы, проводившие модернизацию. Во время Первой мировой войны завод выполнял заказы военного ведомства. Советский период ознаменовался реконструкцией и расширением. В 1940–1970-х годах объемы производства значительно возросли, однако к концу 1970-х годов начался спад. В 1990-е годы нехватка сырья, топлива и постоянные простои привели к резкому снижению производства. В июле 1999 года предприятие было остановлено, кратковременное возобновление работы в 2001 году не спасло ситуацию. В сентябре 2002 года завод был официально признан банкротом.

Фото: «Номер один»

Теги
плотина

Все новости

Монгольских козлов переселят в Забайкалье
17.08.2025 в 09:49
Налоговики разъяснили, какие хозпостройки не облагаются налогом
17.08.2025 в 09:48
В Бурятии свежая рыба подешевеет к сентябрю
17.08.2025 в 09:48
Монголия рекордно подняла цены на уголь
17.08.2025 в 09:47
Деревянную плотину времен Екатерины II нашли в Петровск-Забайкальске
17.08.2025 в 09:46
У жителей Бурятии блокируют карты
17.08.2025 в 08:00
В Бурятии гудроновый лес убивает животных
17.08.2025 в 06:00
Российские пловцы установили мировой рекорд, переплыв Байкал
16.08.2025 в 14:51
В Бичуре задержали пьяного водителя
16.08.2025 в 14:30
В Улан-Удэ на двух котельных выявили нарушения сроков ремонтных работ
16.08.2025 в 14:13
ЗУРХАЙ
с 13 по 19 августа

Читайте также
Монгольских козлов переселят в Забайкалье
Ученые восстановят популяцию истребленного людьми горного архара
17.08.2025 в 09:49
В Бурятии свежая рыба подешевеет к сентябрю
На Дальнем Востоке уже добыто больше горбуши, чем в 2024
17.08.2025 в 09:48
У жителей Бурятии блокируют карты
Новое «антиотмывочное» законодательство застало клиентов банков врасплох
17.08.2025 в 08:00
В Бурятии гудроновый лес убивает животных
Экологическую проблему вблизи Байкала не могут решить десятки лет
17.08.2025 в 06:00
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2025
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru