Общество 02.08.2026 в 16:45

В Чите бизнесмены за бюджетные деньги занимались фиктивным отловом собак

Иркутским дельцам, работавшим в регионе, предъявленный обвинение в мошенничестве

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Текст: Иван Иванов
В Чите бизнесмены за бюджетные деньги занимались фиктивным отловом собак

Прокуратура Забайкальского края направила в суд уголовное дело в отношении заместителя генерального директора иркутской компании «Пять звезд» Александра Солдатова и троих его подчиненных. Им предъявлены обвинения по четырем уголовным статьям, включая мошенничество и жестокое обращение с животными, сообщает портал ZAB.RU.

По версии следствия, в 2024–2025 годах компания не выполняла обязательства по отлову бездомных собак в Чите и Забайкальском крае. При этом, как считают следователи, обвиняемые организовали схему с фиктивным отловом животных: собак, которые уже находились в приюте, вывозили по адресам заявок, снимали видео «поимки» и получали за это бюджетные средства.

Следствие установило не менее 22 подобных эпизодов, а ущерб городскому бюджету превысил 960 тысяч рублей. Из-за ненадлежащего исполнения обязательств подрядчиком от нападений собак пострадали 29 человек, среди которых 15 детей.

Кроме того, в приюте в Черновском районе с ноября 2024 года по сентябрь 2025 года погибли как минимум четыре собаки. Животные содержались в антисанитарных условиях, испытывали нехватку пищи и не получали необходимой ветеринарной помощи.

Также была выявлена схема с фиктивным договором на содержание собак, благодаря которой из бюджета незаконно получили более миллиона рублей. Солдатова также обвиняют в предоставлении недостоверных сведений о назначении платежа, после чего на его счет поступили более 18 миллионов рублей, которые были выведены в неконтролируемый оборот.

Уголовное дело было возбуждено после прокурорских проверок, проведенных по обращениям жителей и публикациям в средствах массовой информации. На имущество Солдатова стоимостью более 3 миллионов рублей наложен арест. Ранее он добровольно вернул в бюджет более 960 тысяч рублей.

Материалы дела направлены для рассмотрения в Центральный районный суд Читы.


Фото: "Номер один"
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Чита отлов собак мошенничество суд

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