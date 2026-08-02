Евросоюз помог утеплить около 5 тысяч домов в Улан – Баторе

Проект «Решение теплопотери II», финансируемый Европейским союзом, помог улучшить теплоизоляцию почти 5000 домов в Улан – Баторе, сообщает портал Монцамэ.

Проект реализовывался в Монголии с 2022 по 2026 год и был направлен на снижение теплопотерь в домохозяйствах юрточных микрорайонов столицы. По состоянию на 2024 год в Улан – Баторе насчитывалось более 475 тысяч домохозяйств, около 50–60% из которых проживают в районах с юртами.

Поскольку отопление домов в юрточных микрорайонах остается одним из основных источников загрязнения воздуха в столице, проект показал, что снижение теплопотерь является эффективным способом улучшить условия жизни населения и одновременно сократить уровень загрязнения воздуха.

За четыре года в рамках проекта были подготовлены 201 бригада специалистов по теплоизоляции, а работы по утеплению выполнены в 4 850 домохозяйствах. Это позволило предотвратить выброс около 20 тысяч тонн парниковых газов.

Консультант проекта по теплоизоляции Д. Нямгэрэл отметил, что участие в программе позволило ему освоить современные технологии утепления, получить практический опыт и наладить профессиональные контакты. Он также добавил, что благодаря этому получил возможность иметь более стабильный доход, который меньше зависит от сезонности.

Один из жителей района Чингэлтэй в Улан – Баторе рассказал, что после утепления дома площадью 50 квадратных метров с использованием проектных технологий в помещении стало значительно теплее. По его словам, повысился уровень комфорта, стало легче поддерживать чистоту, а жилье стало более уютным.

Проект «Решение теплопотери II» стал примером сотрудничества Европейского союза и Монголии в области повышения энергоэффективности, улучшения условий проживания и снижения негативного воздействия на окружающую среду.





Фото: "Номер один"