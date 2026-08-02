В одной из школ Бурятии не хватало медицинских изделий
Нарушения нашли в Кижингинском районе
В мае прокуратура Кижингинского района провела проверку соблюдения законодательства о здравоохранении в деятельности школы-интерната.
- Установлено, что в медицинском кабинете отсутствовали глюкометр с тест-полосками, ланцетами и скарификаторами. В связи с этим прокуратура обратилась в суд с иском о понуждении учреждения устранить нарушения, - сообщили в пресс-службе прокуратуры Бурятии.
Суд требования прокурора удовлетворил в полном объёме. Решение суда исполнено, права, учащихся на оказание своевременной медицинской помощи восстановлены.
Фото: "Номер один"