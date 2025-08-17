Общество 17.08.2025 в 09:48

В Бурятии свежая рыба подешевеет к сентябрю

На Дальнем Востоке уже добыто больше горбуши, чем в 2024
Текст: Иван Иванов
Путина в самом разгаре. На прошлой неделе в Дальневосточном бассейне добыто 286,8 тыс. тонн тихоокеанских лососей. Прогноз вылова — до 435 761 тонны. Напомним, что в 2024 году добыча лососевых видов рыб в России составила 235,45 тыс. тонн. Об этом сообщает agroexpert.ru.

В Бурятии в 2025 году из-за низких объёмов поступления рыб тихоокеанская горбуша выросла в цене до 450 рублей за килограмм, тогда как годом ранее цена не превышала 350 рублей. В этом году в связи с высокими объёмами вылова можно ожидать существенного снижения цен на новые поступления рыбы в сентябре. 

Росрыболовство в начале года не исключало, что объем общего допустимого улова (ОДУ) по лососевым видам рыб на 2025 год составит порядка 400 тыс. тонн. Тем не менее, изначально показатель был установлен на уровне порядка 312 тыс. тонн — в частности, еще в начале июля ведомство подтверждало это значение. Но уже в конце июля руководитель Росрыболовства Илья Шестаков подтвердил ранний прогноз вылова — 400 тыс. тонн.

Рекордным по вылову лососевых в России стал 2018 год: тогда было добыто 676 тыс. тонн красной рыбы. Путина 2023 года завершилась со вторым результатом — 609 тыс. тонн. В 2024 году добыча составила 235,45 тыс. тонн.

