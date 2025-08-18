Общество 18.08.2025 в 12:08

В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир

За звание сильнейших сражались 150 лучших шахматистов со всей республики
Текст: Карина Перова
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта прошел шахматный турнир
Фото: администрация Баргузинского района
В Бурятии у подножия Баргузинского хребта 16 августа состоялся республиканский шахматный турнир, посвященный 20-летию проявления лика Богини Янжимы.

Перед интеллектуальными баталиями прошел концерт. Звучали самобытные мелодии морин хуура в виртуозном исполнении студентки Монгольской консерватории Сэлмэг Дамшаевой. Своим невероятным талантом покорили зрителей сильнейшие голоса Жаргала Аюшеева и Саяны Тыхеевой. Также перед началом турнира провели молебен.

За звание сильнейших сражались 150 лучших шахматистов со всей республики. Общий призовой фонд составил 600 тысяч рублей. Абсолютным победителем стал международный гроссмейстер Жамсаран Цыдыпов. Лучший результат среди женщин показала Сойжина Комиссарова из Улан-Удэ.

Самый опытный участник – Цырма Ачитуева (1932 г.р.), самый юный участник – Олеся Дементьева (2019 г.р., Селенгинский район).
шахматы лик Богини Янжимы

