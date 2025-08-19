В Улан-Удэ автомобилям временно разрешили ездить по полосе для автобусов

Когда планируется завершение дорожных работ, пока не сообщается.







В Улан-Удэ сегодня с утра на проспекте 50 лет Октября (в сторону Элеватора) начались дорожные работы. Из-за этого была перекрыта левая полоса, что осложнило движение на данном участке.Чтобы уменьшить пробку, Госавтоинспекция приняла решение временно отключить камеру, фиксирующую проезд автомобилей по выделенной полосе для автобусов. Таким образом, штрафовать за это пока не будут.