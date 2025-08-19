Общество 19.08.2025 в 13:14

В Улан-Удэ бросили в лесу целлофановую ленту для разметки трассы

Вероятно, реквизит остался после соревнований или тренировок
Текст: Светлана Чун-зу-мин
Фото: «Номер один»
В лесу Улан-Удэ в сотых кварталах (за 120-ым микрорайоном) вид на природу испортили целлофановые ленты. Их привязали к кустикам вдоль линии электропередачи, рядом расположилась трасса. По всей видимости, ленты бросили после спортивных соревнований или тренировок.

При этом на них написано, что после мероприятия они подлежат полному демонтажу и утилизации. Но убрать реквизит почему-то никто не удосужился.

В Федерации мотоциклетного спорта Бурятии корреспонденту «Номера один» заявили, что состязания в этом месте они не проводили и к оставленной разметке отношения не имеют.

«Если проводим официальные мероприятия, мы всегда информируем об этом заранее, после все ленты убираем: для этого маршалы (судьи) проезжают по трассе. Подписан соответствующий договор с лесниками. Атрибутику используем для следующих гонок, поскольку покупать все каждый раз – дорого. И трассы у нас все время меняются, усложняются – в эндуро не принято, чтобы они повторялись. Вполне возможно, что это могли сделать местные ребята самостоятельно, чтобы прокатиться для себя», - прокомментировали в федерации.

Там добавили, что также ленты могут использовать велосипедисты и квадроциклисты. Президент федерации пообещал, что на место приедут их специалисты и все уберут.

