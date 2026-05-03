В Улан-Удэ с территории «заброшки» убрали мусор

В апреле Народный фронт рассказывал о заброшенной стройке в 105 микрорайоне в Улан-Удэ. Строительство здания давно забросили, территория вокруг была замусорена, лежали старые бетонные блоки. А самое опасное – по участку проходил силовой кабель с электрическим автоматом и розетками.На днях жители микрорайона сообщили, что мусор вывезли, территорию очистили. Силовой кабель убрали, но территория осталась не огороженной.- Однако каким бы заброшенным и никому не нужным не казалось здание, оно все равно остается чьей-то собственностью и владелец обязан ограничить к нему доступ – поставить ограждения и разместить предупреждающие таблички. Это безопасность и она необходима. Помимо этого важно и «лицо» города, которое портят заброшенные территории, формируя его образ, - сообщает ОНФ в Бурятии.Напомним, что с 1 сентября 2025 года вступил в силу нормативный акт, который утвердил перечень признаков неиспользования земельных участков, один из которых как раз касается участков с заброшками. Закреплен и срок освоения таких территорий - три года. Если участок уже находился в собственности до 1 марта 2025 года, его нужно привести в порядок до 1 марта 2028 года. Для объектов, зарегистрированных после 1 марта 2025 года, трехлетний срок отсчитывается с даты регистрации права на землю.Фото: ОНФ по Бурятии