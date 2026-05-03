Общество 03.05.2026 в 11:45

Следком России возбудил дело по нападению на уроженку Бурятии

Громкий инцидент в Москве набирает обороты

Текст: Анастасия Величко
Недавно дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова опубликовала в соцсетях видео, на котором в автобусе ее оскорбляют две пассажирки, а одна из них даже ударила. Видео привлекло внимание общественности и правоохранителей.

Подтверждает это в соцсетях и сама Наталья после встречи со следователями.

– Квалифицируется как статья «хулиганство» и есть дополнение, что был факт национализма. Следователь сказал, что на следующей неделе женщин найдут. Возможно, будет и очная ставка. Продвижение есть, – сообщает дизайнер.

Инцидент также прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

- Бурятия - это Россия. Буряты - жители нашей страны. Надеюсь, что агрессивную пассажирку найдут и привлекут к ответственности, - заявила она.


Фото: скриншот с личной страницы Н.Сундуповой

