Следком России возбудил дело по нападению на уроженку Бурятии

Недавно дизайнер из Бурятии Наталья Сундупова опубликовала в соцсетях видео, на котором в автобусе ее оскорбляют две пассажирки, а одна из них даже ударила. Видео привлекло внимание общественности и правоохранителей.Подтверждает это в соцсетях и сама Наталья после встречи со следователями.– Квалифицируется как статья «хулиганство» и есть дополнение, что был факт национализма. Следователь сказал, что на следующей неделе женщин найдут. Возможно, будет и очная ставка. Продвижение есть, – сообщает дизайнер.Инцидент также прокомментировала глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.- Бурятия - это Россия. Буряты - жители нашей страны. Надеюсь, что агрессивную пассажирку найдут и привлекут к ответственности, - заявила она.Фото: скриншот с личной страницы Н.Сундуповой