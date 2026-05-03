Мужчина не передал взятку и стал обвиняемым по мошенничеству

В Иркутске в суд направлено уголовное дело о даче взятки сотрудникам ФССП. Вторым отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по Иркутской области завершено расследование уголовного дела в отношении 20-летней девушки, обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу через посредника за совершение заведомо незаконных действий).Как сообщается в Telegram-канале ведомства, по версии следствия, девушка, управляя автомобилем, была остановлена сотрудником ФССП с целью изъятия и наложения ареста на имущество в рамках исполнительного производства в отношении бывшего владельца транспортного средства. Чтобы избежать указанных действий, девушка позвонила своему знакомому, который предложил передать через него 20 000 рублей для их последующей передачи сотрудникам ГУ ФССП России по Иркутской области.Девушка перевела знакомому денежные средства, а он, в свою очередь, по телефону уладил вопрос с судебными приставами, однако полученными денежными средствами распорядился по своему усмотрению, не передавая их должностным лицам. Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УЭБиПК ГУ МВД России по Иркутской области. В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу. Уголовное дело в отношении мужчины по факту мошенничества (4 эпизода) рассматривается в суде.Фото: "Номер один"