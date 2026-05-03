Общество 03.05.2026 в 12:00

Семья из Бурятии 12 лет ждала расселения из аварийного жилья, хотя её дом планировали снести ещё в 2015 году

Чиновники потеряли документы и датировали признание квартиры непригодной 2018 годом, но суд восстановил справедливость
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Семья из Бурятии 12 лет ждала расселения из аварийного жилья, хотя её дом планировали снести ещё в 2015 году
Верховный суд Бурятии постановил включить женщину с дочерью из посёлка Таксимо в программу переселения из аварийного жилья с даты их первого обращения - 25 сентября 2013 года. Районная администрация настаивала на 2018 годе, но суд решил: истцы не должны страдать из-за того, что чиновники потеряли документы.

Истцы с дочерью проживают в двухквартирном доме в Таксимо. Ещё в декабре 2011 года межведомственная комиссия обследовала соседнюю квартиру и признала весь дом аварийным - из-за разрушения фундамента, деформации стен и провисания балок. Соседке сразу выдали сертификат на переселение, а дом включили в план сноса на 2015 год.

25 сентября 2013 года женщина обратилась в администрацию с заявлением о включении в программу. Ей ответили, что заявление принято на контроль, но пообещали рассмотреть вопрос при дополнительном финансировании. Однако в очередь её так и не поставили. В 2018-м комиссия снова обследовала квартиру и признала её непригодной - именно с этой даты чиновники отсчитывали право семьи на жилищный сертификат.

В суде выяснилось, что акты и заключения комиссии за 2011–2017 годы в архиве администрации отсутствуют. Суд отклонил довод о том, что официально квартира стала непригодной только в 2018 году. Дом - двухквартирный, с общими стенами и фундаментом, а значит, признание аварийным одной квартиры автоматически распространяется и на вторую. План сноса на 2015 год и реестр аварийных домов это подтверждают.

Верховный суд согласился с районным: семья должна получить жилищный сертификат с момента первого обращения, а не с 2018 года. Решение вступило в силу. Минстрой Бурятии и районная администрация обязаны внести квартиру в список №3 участников госпрограммы. Чиновники пытались оспорить решение, но апелляцию отклонили.

Фото: «Номер один»

Теги
суд

Все новости

Россиянам напомнили, сколько минут должен жариться шашлык
03.05.2026 в 13:38
В Бурятии проходит велопробег «Километр Победы»
03.05.2026 в 13:11
Жительница Бурятии получила судимость за покупку прав
03.05.2026 в 13:03
В Бурятии появятся передвижные аптеки
03.05.2026 в 12:50
На Алтае откроют шестую в стране игорную зону
03.05.2026 в 12:48
Мужчина не передал взятку и стал обвиняемым по мошенничеству
03.05.2026 в 12:39
В Улан-Удэ с территории «заброшки» убрали мусор
03.05.2026 в 12:17
Семья из Бурятии 12 лет ждала расселения из аварийного жилья, хотя её дом планировали снести ещё в 2015 году
03.05.2026 в 12:00
В Бурятии за сутки обнаружили один лесной пожар
03.05.2026 в 11:50
Следком России возбудил дело по нападению на уроженку Бурятии
03.05.2026 в 11:45
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Россиянам напомнили, сколько минут должен жариться шашлык
Для жарки лучше взять нежирное мясо

03.05.2026 в 13:38
В Бурятии проходит велопробег «Километр Победы»
Участие в нем принимает министр спорта Бурятии

03.05.2026 в 13:11
Жительница Бурятии получила судимость за покупку прав
Поддельный документ обошелся ей в 70 тысяч и полгода ограничения свободы

03.05.2026 в 13:03
В Бурятии появятся передвижные аптеки
Медикаменты они будут завозить в отдалённые сила республики

03.05.2026 в 12:50
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru