Семья из Бурятии 12 лет ждала расселения из аварийного жилья, хотя её дом планировали снести ещё в 2015 году

Верховный суд Бурятии постановил включить женщину с дочерью из посёлка Таксимо в программу переселения из аварийного жилья с даты их первого обращения - 25 сентября 2013 года. Районная администрация настаивала на 2018 годе, но суд решил: истцы не должны страдать из-за того, что чиновники потеряли документы.Истцы с дочерью проживают в двухквартирном доме в Таксимо. Ещё в декабре 2011 года межведомственная комиссия обследовала соседнюю квартиру и признала весь дом аварийным - из-за разрушения фундамента, деформации стен и провисания балок. Соседке сразу выдали сертификат на переселение, а дом включили в план сноса на 2015 год.25 сентября 2013 года женщина обратилась в администрацию с заявлением о включении в программу. Ей ответили, что заявление принято на контроль, но пообещали рассмотреть вопрос при дополнительном финансировании. Однако в очередь её так и не поставили. В 2018-м комиссия снова обследовала квартиру и признала её непригодной - именно с этой даты чиновники отсчитывали право семьи на жилищный сертификат.В суде выяснилось, что акты и заключения комиссии за 2011–2017 годы в архиве администрации отсутствуют. Суд отклонил довод о том, что официально квартира стала непригодной только в 2018 году. Дом - двухквартирный, с общими стенами и фундаментом, а значит, признание аварийным одной квартиры автоматически распространяется и на вторую. План сноса на 2015 год и реестр аварийных домов это подтверждают.Верховный суд согласился с районным: семья должна получить жилищный сертификат с момента первого обращения, а не с 2018 года. Решение вступило в силу. Минстрой Бурятии и районная администрация обязаны внести квартиру в список №3 участников госпрограммы. Чиновники пытались оспорить решение, но апелляцию отклонили.Фото: «Номер один»