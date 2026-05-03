Общество 03.05.2026 в 11:50

В Бурятии за сутки обнаружили один лесной пожар


Он произошел в пригороде Улан-Удэ

A- A+
Текст: Анастасия Величко
В Бурятии за сутки обнаружили один лесной пожар
За прошедшие сутки в лесах республики обнаружен один пожар на территории «Горзеленстроя» в Улан-Удэ. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 0,8 га. 

«На тушении работали 22 человека из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых граждан. Было задействовано 8 пожарных машин», – сообщает пресс-служба РАЛХ.

Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 23 возгорания в лесу.

На утро 3 мая действующих лесных пожаров в республике нет.

В РАЛХ напоминают, что на территории Бурятии действует особой противопожарный режим. Список разрешённых мест для посещения леса размещён на сайте организации.

При обнаружении задымления или очага возгорания звоните на горячую линию лесной охраны (301-2) 20-44-44.

Фото: "Номер один"
Теги
Лесной пожар ралх

Все новости

В Бурятии за сутки обнаружили один лесной пожар
03.05.2026 в 11:50
Следком России возбудил дело по нападению на уроженку Бурятии
03.05.2026 в 11:45
В Улан-Удэ лихач протаранил две машины и сбежал от ДПС
03.05.2026 в 11:17
«Мегаполис» получит нового хозяина
03.05.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 3 мая
03.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 3 мая 2026 года
03.05.2026 в 06:02
Сирота из Улан-Удэ через суд добилась права на жильё после 23 лет
02.05.2026 в 20:00
Сельская администрация в Бурятии почти пять лет не может ликвидировать свалку у реки
02.05.2026 в 18:00
В Улан-Удэ из-за репетиций Парада Победы закроют участок улицы Сухэ-Батора
02.05.2026 в 16:54
Глава Бурятии дал старт посевным работам
02.05.2026 в 16:51
ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Читайте также
Следком России возбудил дело по нападению на уроженку Бурятии
Громкий инцидент в Москве набирает обороты

03.05.2026 в 11:45
«Мегаполис» получит нового хозяина
В Бурятии спасают 2,5 тысячи дольщиков
03.05.2026 в 07:00
Зурхай на воскресенье, 3 мая
17-й лунный день
03.05.2026 в 06:02
Гороскоп для жителей Бурятии на 3 мая 2026 года
Астрологические советы для всех знаков зодиака
03.05.2026 в 06:02
Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru