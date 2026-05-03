В Бурятии за сутки обнаружили один лесной пожар

За прошедшие сутки в лесах республики обнаружен один пожар на территории «Горзеленстроя» в Улан-Удэ. Причина возникновения - неосторожное обращение с огнём. Возгорание оперативно ликвидировано на площади 0,8 га.«На тушении работали 22 человека из числа лесной охраны, сотрудников МЧС и привлечённых граждан. Было задействовано 8 пожарных машин», – сообщает пресс-служба РАЛХ.Всего с начала пожароопасного сезона в Бурятии зарегистрировано 23 возгорания в лесу.На утро 3 мая действующих лесных пожаров в республике нет.В РАЛХ напоминают, что на территории Бурятии действует особой противопожарный режим. Список разрешённых мест для посещения леса размещён на сайте организации.При обнаружении задымления или очага возгорания звоните на горячую линию лесной охраны (301-2) 20-44-44.Фото: "Номер один"