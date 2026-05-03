На Алтае откроют шестую в стране игорную зону

Азартные игры помогут дотационному региону пополнить свои доходы

Текст: Иван Иванов
Президент России Владимир Путин подписал закон, предусматривающий создание новой игорной зоны в Республике Алтай. Об этом сообщают РИА-Новости. Это событие знаменует появление шестой официальной зоны для азартных игр на территории страны, призванной поддержать региональный бюджет.

Согласно опубликованному на портале правовой информации документу, игорная зона будет расположена на территории горнолыжного курорта «Манжерок», принадлежащего Сбербанку. Важно отметить, что деятельность зоны будет строго ограничена Майминским районом, как уточнил глава региона Андрей Турчак, подчеркнув, что это не предполагает повсеместного открытия казино.

Инициатива создания игорной зоны на Алтае была выдвинута министерством финансов РФ в конце прошлого года. Основная цель – стимулирование экономического развития региона и создание новых рабочих мест. Этот шаг также является частью более широкой стратегии Минфина по легализации азартных игр для увеличения поступлений в бюджет.

В начале текущего года ведомство предложило снять ограничения на работу онлайн-казино, учредить Единый центр учета ставок и ввести налог в размере не менее 30% от выручки для таких организаций. По оценкам Минфина, эти меры могли бы принести федеральному бюджету до 100 миллиардов рублей ежегодно.

Создание новой игорной зоны на Алтае происходит на фоне значительного дефицита бюджета. В прошлом году федеральная казна столкнулась с дефицитом в 8,2 трлн рублей, а суммарный дефицит региональных бюджетов достиг рекордных 1,5 трлн рублей. Ожидается, что доходы от игорного бизнеса помогут частично компенсировать эти финансовые потери.

Закон вступит в силу через 10 дней после официального опубликования. К уже действующим игорным зонам, таким как «Янтарная» (Калининградская область), «Сибирская монета» (Алтайский край), «Красная поляна» (Краснодарский край) и «Приморье» (Приморский край), а также строящейся «Золотой берег» (Крым), добавится новая зона на Алтае.


Фото: "Номер один"
