В Бурятии появятся передвижные аптеки

Одиннадцать регионов России, включая Бурятию, готовы принять участие в эксперименте по созданию передвижных аптек. Соответствующий закон Госдума приняла во втором и третьем чтениях на прошлой неделе. Об этом сообщает «Парламентская газета» с заседания Комитета Совета Федерации по социальной политике.Планируется, что аптечные «передвижки» начнут работать по всей стране с 1 сентября текущего года в рамках трехлетнего эксперимента. По его итогам будет проведена тщательная оценка эффективности, обобщен полученный опыт, при необходимости внесены коррективы в законодательство. В случае положительного эффекта эта практика может стать постоянной. Основная цель инициативы – улучшить доступность лекарств для жителей удаленных деревень и поселков, где открытие стационарных аптек зачастую невыгодно для крупного бизнеса.«Передвижные аптеки будут являться структурными подразделениями стационарных и смогут работать там, где нет ни обычных аптек, ни фельдшерско-акушерских пунктов, ни других организаций, имеющих лицензию на осуществление фармацевтической деятельности, — отметила заместитель председателя Комитета Совфеда по социальной политике Дарья Лантратова. — Часто складывается ситуация, при которой открывать стационарные аптеки в таких населенных пунктах для предпринимателей финансово нецелесообразно. В результате наши граждане вынуждены ездить за десятки и сотни километров в районные центры, чтобы купить даже базовые лекарства».Фото: "Номер один"