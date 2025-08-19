Общество 19.08.2025 в 14:42

Мотоспортсмены выехали на незапланированный субботник в лес Улан-Удэ

Они убрали брошенные ленты для разметки трасс
Текст: Светлана Чун-зу-мин
Мотоспортсмены выехали на незапланированный субботник в лес Улан-Удэ
Фото: Федерация мотоциклетного спорта Бурятии
Ленты для разметки трасс, брошенные в лесу в сотых кварталах Улан-Удэ, убрали. После публикации «Номер один» на незапланированный субботник тут же выехали представители Федерации мотоциклетного спорта Бурятии.

«Наводим порядок в лесу, убираем синие ленточки, чтобы было чисто», - прокомментировал мотоспортсмен.

Напомним, в федерации утверждают, что спортивную атрибутику оставили не их гонщики.
