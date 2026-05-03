Происшествия 03.05.2026 в 11:17
В Улан-Удэ лихач протаранил две машины и сбежал от ДПС
Автопогоня произошла вечером второго мая на Левобережье
Текст: Анастасия Величко
Вечером 2 мая в Советском районе г. Улан-Удэ неизвестный водитель автомашины Ниссан Теана без госномеров не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке и начал скрываться.
Уворачиваясь от автоинспекторов, лихач повредил два автомобиля. Но это его не остановило. Водитель продолжил движение, но в темноте неожиданно во что-то врезался.
Мужчина бросил иномарку в с. Поселье и скрылся с места автоаварии.
В настоящее время сотрудники полиции ведут розыскные мероприятия по установлению личности водителя. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.
Фото: МВД по Бурятии
