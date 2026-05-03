Происшествия 03.05.2026 в 11:17

В Улан-Удэ лихач протаранил две машины и сбежал от ДПС

Автопогоня произошла вечером второго мая на Левобережье
Текст: Анастасия Величко
Вечером 2 мая в Советском районе г. Улан-Удэ неизвестный водитель автомашины Ниссан Теана без госномеров не подчинился требованиям сотрудников ДПС об остановке и начал скрываться. 

Уворачиваясь от автоинспекторов, лихач повредил два автомобиля. Но это его не остановило. Водитель продолжил движение, но в темноте неожиданно во что-то врезался.

Мужчина бросил иномарку в с. Поселье и скрылся с места автоаварии. 

В настоящее время сотрудники полиции ведут розыскные мероприятия по установлению личности водителя. Автомобиль помещен на специализированную стоянку.


Фото: МВД по Бурятии
Теги
ДТП поселье ГАИ

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
