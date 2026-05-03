Зурхай на воскресенье, 3 мая

Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, заниматься строительством дома и печи, совершать куплю и продажу, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.Неблагоприятно: для омовения, торговли, строительства плотины и совершения ритуала огненной пуджи, проведения помолвок и свадеб.Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).Фото: Номер один