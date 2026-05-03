Общество 03.05.2026 в 06:02
Зурхай на воскресенье, 3 мая
17-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, заниматься строительством дома и печи, совершать куплю и продажу, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.
Неблагоприятно: для омовения, торговли, строительства плотины и совершения ритуала огненной пуджи, проведения помолвок и свадеб.
Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.
Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).
Фото: Номер один
