Общество 03.05.2026 в 06:02

Зурхай на воскресенье, 3 мая

17-й лунный день
Текст: Алена Викулина
Благоприятно: для родившихся в годы Дракона; проводить ритуал «Даллага – Призывания благосостояния» относительно приумножения богатства, пищи, скота, заниматься строительством дома и печи, совершать куплю и продажу, проводить обряды по усопшим и совершать приумножающие действия.

Неблагоприятно: для омовения, торговли, строительства плотины и совершения ритуала огненной пуджи, проведения помолвок и свадеб.

Стрижка волос: к ухудшению зрения и цвета лица.

Дорога: благоприятно отправляться в путь (кроме направления на запад).

