Общество 02.05.2026 в 20:00

Сирота из Улан-Удэ через суд добилась права на жильё после 23 лет

Чиновники отказали женщине, потому что она пропустила срок, но Верховный суд встал на её сторону
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии обязал администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ включить 33-летнюю женщину в список детей-сирот, которые должны получить жильё. Истица по вине чиновников и опекунов пропустила срок, но суд счёл причины уважительными.

Женщина в детстве осталась без попечения родителей - мать лишили прав, отца в свидетельстве о рождении записали с её слов. В 2003 году девочку определили в детский дом, позже за ней закрепили комнату в коммуналке на улице Туполева, где также жили мать и двое её детей. При этом на каждого из пяти зарегистрированных там человек приходилось меньше учётной нормы - всего 10,1 кв. метра вместо положенных 11.


Несмотря на стеснённые условия, ни детский дом, ни колледж, где она училась, ни органы опеки не подали заявление о постановке её на жилищный учёт. Сама женщина, по её словам, просто не знала о таком праве - никто ей не разъяснил.


В 2025 году она обратилась в администрацию района, но получила отказ: срок, отведённый законом для детей-сирот (до 23 лет), давно прошёл. Женщина пошла в суд.


Суд апелляционной инстанции выяснил: её брат, тоже сирота, в список нуждающихся попал - на него документы подали. Сестру же просто забыли. Суд признал, что женщина пропустила срок по уважительной причине: она действовала добросовестно и полагалась на контроль со стороны госорганов, а те халатно отнеслись к обязанностям.


Распоряжение об отказе признали незаконным. Администрацию обязали включить женщину в список на получение жилья.


Фото: «Номер один»

Теги
суд

ЗУРХАЙ
с 29 апреля по 5 мая

Следующая новость
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 297-046
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 297-057
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru