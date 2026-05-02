Сирота из Улан-Удэ через суд добилась права на жильё после 23 лет

Верховный суд Бурятии обязал администрацию Железнодорожного района Улан-Удэ включить 33-летнюю женщину в список детей-сирот, которые должны получить жильё. Истица по вине чиновников и опекунов пропустила срок, но суд счёл причины уважительными.Женщина в детстве осталась без попечения родителей - мать лишили прав, отца в свидетельстве о рождении записали с её слов. В 2003 году девочку определили в детский дом, позже за ней закрепили комнату в коммуналке на улице Туполева, где также жили мать и двое её детей. При этом на каждого из пяти зарегистрированных там человек приходилось меньше учётной нормы - всего 10,1 кв. метра вместо положенных 11.Несмотря на стеснённые условия, ни детский дом, ни колледж, где она училась, ни органы опеки не подали заявление о постановке её на жилищный учёт. Сама женщина, по её словам, просто не знала о таком праве - никто ей не разъяснил.В 2025 году она обратилась в администрацию района, но получила отказ: срок, отведённый законом для детей-сирот (до 23 лет), давно прошёл. Женщина пошла в суд.Суд апелляционной инстанции выяснил: её брат, тоже сирота, в список нуждающихся попал - на него документы подали. Сестру же просто забыли. Суд признал, что женщина пропустила срок по уважительной причине: она действовала добросовестно и полагалась на контроль со стороны госорганов, а те халатно отнеслись к обязанностям.Распоряжение об отказе признали незаконным. Администрацию обязали включить женщину в список на получение жилья.Фото: «Номер один»