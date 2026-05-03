«Мегаполис» получит нового хозяина

На прошедшей неделе Народный Хурал Бурятии принял закон, который должен вывести многострадальный жилой комплекс «Мегаполис» из затяжного кризиса. Речь идет о 2,5 тыс. семей, вложивших деньги в квартиры, сроки сдачи которых уже перенесены на конец 2027 года, а перспективы достройки до недавнего времени оставались туманными. Принятый закон - это юридическая база для смены застройщика и привлечения нового инвестора, который, как надеются власти, сможет довести проект до ума.Законопроект, внесенный правительством республики, вносит изменения в статью 12.1 Закона Бурятии «О земле». Суть нововведений - создать механизм, позволяющий передавать земельные участки новому инвестору без проведения торгов. Такое возможно только для масштабных проектов и при условии, что новый застройщик берет на себя обязательства достроить многоквартирные дома общей площадью не менее 100 тыс. кв. метров, по которым предыдущий подрядчик уже получил разрешение на строительство, но сорвал сроки ввода в эксплуатацию (перенос составил шесть и более месяцев).Как пояснил на сессии министр строительства и модернизации жилищно-коммунального комплекса Бурятии Тимур Цыренжапов, закон разработан для того, чтобы в республике больше не появлялось новых проблемных объектов долевого строительства.«В связи с финансовыми трудностями инвестора строительство домов приостановлено, срок ввода в эксплуатацию перенесен на шесть месяцев, и реализация проекта не представляется возможной, в связи с чем имеются риски включения этих домов в реестр проблемных объектов. Дальнейшая реализация этого проекта и завершение строительства домов возможны путем привлечения нового инвестора», - заявил министр, представляя законопроект депутатам.Депутаты, впрочем, хоть в целом и согласились с законопроектом, но без боя министра не отпустили. Например, депутат Баир Цыренов, потребовал конкретики.«Какой застройщик планируется, какие гарантии у республики, что это будет реализовано, если земля будет без конкурса отдана? Здесь присутствуют представители дольщиков, они хотели бы конкретику услышать».Он также поинтересовался итогами переговоров главы Бурятии с руководством банка «ДОМ.РФ», который финансировал проект.По поводу договоренностей министр сказал следующее.«Банк «ДОМ.РФ» достраивает. Они принимают ситуацию такой, какая она есть, и продолжают финансирование этого проекта. Создается рабочая группа в Республике Бурятия, в которую включены представители правительства, надзорных органов, а также собственников жилья, которые в настоящий момент находятся в опасности».Он раскрыл схему дальнейших действий: действующий инвестпроект с Хусаевым будет расторгнут. Из земель, которые после этого высвободятся, сформируют новый инвестиционный проект. При этом участки, обремененные договорами долевого участия (ДДУ), останутся в старом проекте.«Но при этом мы в новом инвестиционном проекте четко пропишем обязанность нового инвестора достроить те многоквартирные дома. Механизм достройки с банком проработан. Этот человек зайдет к Хусаеву застройщиком. Все денежные средства Хусаеву больше не будут направляться, их направят новому застройщику», - подчеркнул министр.На вопрос, нашелся ли уже новый инвестор, министр ответил утвердительно, но назвать компанию отказался.«Диалоги ведутся, но я не хотел бы обозначать фамилию. Есть уже один человек, проявивший интерес, с которым идет детальный диалог».Баир Цыренов, в свою очередь, напомнил, как когда-то так же солидно и с пафосом заходил Хусаев, а чем это кончилось, все знают.«Мы сейчас на сессии рассматриваем вопрос, и мы, депутаты, берем на себя ответственность. Когда ничего четко не объясняется, не говорится, как мы должны голосовать? В целом мы все, конечно, заинтересованы, чтобы в первую очередь люди не пострадали. Если еще конкретики нет, какая необходимость принимать нам сейчас это решение?» - заявил депутат.Министра, впрочем, упорство депутатов не сломило, и фамилию он так и не назвал.«Потому что договоренность не достигнута до конца. Если назову фамилию и в какой-то момент договоренность сорвется, вы меня будете упрекать, что я обманул. Все очень просто». При этом он выразил уверенность в новой кандидатуре: «Банк рассмотрел его финансовые возможности, его градостроительную историю и счел, что он в состоянии все это сделать».Несмотря на нежелание министра раскрывать карты, внесение законопроекта в парламент именно сейчас говорит о многом. Проект, который тормозил почти два года, наконец начал сдвигаться с мертвой точки. На прямой вопрос депутата Гармаева: «У нас есть такие застройщики, которые могут потянуть этот проект? Кроме Хусаева», министр ответил кратко: «Однозначно есть. Тот инвестор, с которым мы сейчас ведем диалог, наш, местный, и мы считаем, что он потянет. И, что важнее всего, банк тоже так считает».Депутат Михаил Степанов, озвучив цифру в 2,5 тысячи, призвал коллег к консолидации: «Уже видели в соцсетях, что они обращаются напрямую к президенту Российской Федерации. Я уверен, что правительство Бурятии не оставит без внимания нового застройщика. Наверняка вы будете принимать активное участие, помогать с инфраструктурой, подводить маршрутные автобусы. Думаю, что всем миром нужно решать этот вопрос, поддержать законопроект».Чтобы понять, почему вокруг «Мегаполиса» сгустились тучи, нужно вернуться в недавнее прошлое. Владимир Хусаев - фигура в Бурятии легендарная. Человек, который начинал с дорожных подрядов, пережил банкротство, пытался строить гостиницы в «Байкальской гавани», а потом стал главным жилищным застройщиком республики. Его «Бургражданстрой» возводил «Восточные ворота», «Байкал-Сити», «Первый» и другие масштабные объекты. В 2020 году ему без торгов отдали гигантский участок в 17,6 гектара под домостроительный комбинат, а проект лично презентовали вице-премьеру Марату Хуснуллину.Жилой комплекс «Мегаполис» задумывался как градостроительный прорыв: 25 многоквартирных домов, более 230 тыс. кв. метров жилья, в перспективе - миллион «квадратов». В январе 2024 года «МосКомСтрой» (структура Хусаева) заключил кредитный договор с АО «Банк ДОМ.РФ» на 11,4 млрд рублей. Деньги потекли, стройка закипела. Но к осени 2025 года в эксплуатацию сдали лишь один корпус. Сроки по остальным домам, где квартир ждали около 700 дольщиков, сорвали. Банк ДОМ.РФ из-за нарушений кредитного договора финансирование приостановил.Тем временем сам Хусаев оказался в эпицентре уголовных скандалов. В октябре 2025 года суд признал его виновным в двух крупных мошенничествах при строительстве школ - в Улан-Удэ и Иволгинске. Схема была простой: компания Хусаева предъявляла к оплате невыполненные объемы работ и заменяла стройматериалы на более дешевые. Ущерб оценили в сумму свыше 20,5 млн рублей. Ему грозил реальный срок, но суд, учтя возраст, проблемы со здоровьем, благотворительность и, главное, полное устранение недостатков на объектах, назначил 4,5 года условно.Однако на этом неприятности не закончились. Жильцы единственного сданного дома «Мегаполиса» начали массово жаловаться. Общественники из Народного фронта составили список претензий: подъезды отремонтированы некачественно, шахта лифта трещит, счетчики не опломбированы, вентилируемые фасады приходят в негодность, зимой в квартирах температура не поднимается выше девяти градусов. Территория ЖК не благоустроена. История дошла до Москвы - в октябре 2025 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин лично поручил разобраться с ситуацией.А в марте 2026 года Хусаева задержали вновь. На этот раз по статье 200.3 УК РФ - привлечение денег дольщиков без открытия эскроу-счетов (сумма - чуть менее 5 млн рублей). Статья не тяжкая, но для условно осужденного любое новое уголовное дело чревато заменой условного срока на реальный.Министр Цыренжапов в ходе сессии несколько раз подчеркнул, что со стороны бывшего застройщика «проглядывается нарушение федерального закона», однако тут же уточнил, что оценку его действиям должны давать правоохранительные органы, и разглагольствовать на эту тему он не правомочен. Главный тезис министра для дольщиков: «Кто надлежащим образом оформил договоры долевого участия, их всех мы заводим в новый инвестиционный проект, и они получат квартиры».Правительство Бурятии, в свою очередь, в официальном релизе уже подтвердило: работы по подготовке изменений в законодательство ведутся, новый потенциальный инвестор определен, а объект находится на личном контроле главы республики Алексея Цыденова.«В октябре 2025 года застройщик уведомил участников долевого строительства о переносе сроков сдачи объектов не ранее декабря 2027 года. С этого момента правительством Бурятии организована системная работа по стабилизации ситуации: проведен ряд совещаний, в том числе с участием дольщиков, банковских структур и профильных ведомств. Объект находится на личном контроле главы республики. Ведется работа по сокращению сроков ввода и устранению выявленных нарушений для возобновления финансирования. В марте 2026 года состоялось рабочее взаимодействие с институтами развития по дополнительным мерам поддержки проекта, включая развитие необходимой инфраструктуры», - прокомментировали в правительстве Бурятии.Напомним также, что в марте Алексей Цыденов лично встречался в Москве с гендиректором «ДОМ.РФ» Виталием Мутко и договорился о проработке мер, которые позволят возобновить строительство.«Вопрос непростой, поэтому детально разобрали все текущие сложности и необходимые решения. Договорились о проработке мер, которые позволят возобновить строительство. Работа по объекту продолжается. Задача — довести все проекты до результата и продолжить развитие микрорайона», - сообщал по итогам встречи Алексей Цыденов.Теперь дело за малым: чтобы анонимный инвестор, проверенный банком и правительством, подтвердил свою дееспособность не на словах, а на деле, и 2,5 тыс. семей наконец-то увидели свет в конце тоннеля. Принятый закон - лишь первый, но необходимый шаг. За ним последуют подписание контрактов и обещанное строительство дорог и инфраструктуры.