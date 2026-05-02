Сельская администрация в Бурятии почти пять лет не может ликвидировать свалку у реки

Верховный суд Бурятии отменил очередную отсрочку, которую районный суд дал администрации сельского поселения «Хилганайское» на ликвидацию несанкционированной свалки. Чиновники просили ещё полгода - до июля 2026 года, но вышестоящая инстанция сочла, что надо прекращать тянуть.Свалка площадью почти 12 тысяч квадратных метров расположена в Баргузинском районе. Решение суда о её ликвидации вынесли ещё 4 августа 2021 года. Срок тогда дали разумный - два месяца. То есть убрать горы отходов должны были до 7 ноября 2021 года.С тех пор прошло больше четырёх лет. Администрация регулярно (в 2021, 2022, 2023 годах) получала отсрочки, ссылаясь на отсутствие денег и техники. Последний раз районный суд согласился продлить срок до 31 июля 2026 года.Прокурор Баргузинского района подал представление. Верховный суд, изучив материалы, пришёл к выводу: заявители не представили доказательств, что решение вообще можно исполнить даже в этот новый перенесённый срок. Ссылки на отсутствие финансирования, как указано в определении, не могут быть бесконечным основанием для переноса. Надо исполнять.Апелляционная инстанция отменила определение районного суда и отказала администрации в отсрочке. Теперь свалочный мусор придётся вывозить немедленно - без права на очередное «подождите до лета». Прокуратура будет следить за исполнением.Фото: «Номер один»