Общество 02.05.2026 в 18:00

Сельская администрация в Бурятии почти пять лет не может ликвидировать свалку у реки

Прокуратура добилась уборки мусора ещё в 2021 году, но чиновники снова и снова просили отсрочку - теперь суд отказал
A- A+
Текст: Станислав Сергеев
Верховный суд Бурятии отменил очередную отсрочку, которую районный суд дал администрации сельского поселения «Хилганайское» на ликвидацию несанкционированной свалки. Чиновники просили ещё полгода - до июля 2026 года, но вышестоящая инстанция сочла, что надо прекращать тянуть.

Свалка площадью почти 12 тысяч квадратных метров расположена в Баргузинском районе. Решение суда о её ликвидации вынесли ещё 4 августа 2021 года. Срок тогда дали разумный - два месяца. То есть убрать горы отходов должны были до 7 ноября 2021 года.


С тех пор прошло больше четырёх лет. Администрация регулярно (в 2021, 2022, 2023 годах) получала отсрочки, ссылаясь на отсутствие денег и техники. Последний раз районный суд согласился продлить срок до 31 июля 2026 года.


Прокурор Баргузинского района подал представление. Верховный суд, изучив материалы, пришёл к выводу: заявители не представили доказательств, что решение вообще можно исполнить даже в этот новый перенесённый срок. Ссылки на отсутствие финансирования, как указано в определении, не могут быть бесконечным основанием для переноса. Надо исполнять.


Апелляционная инстанция отменила определение районного суда и отказала администрации в отсрочке. Теперь свалочный мусор придётся вывозить немедленно - без права на очередное «подождите до лета». Прокуратура будет следить за исполнением.


Фото: «Номер один»

Теги
суд

Редакция сайта:
Тел.: +7 (3012) 23-59-30
Почта: info@gazeta-n1.ru
Реклама на сайте и в газете:
Тел.: +7 (3012) 23-55-56
Почта: gazeta-n1@yandex.ru
© 2012 — 2026
Редакция газеты GAZETA-N1.RU
Все права защищены.
Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Полная или частичная публикация материалов СМИ GAZETA-N1.RU разрешена только с письменного разрешения редакции! При цитировании материалов прямая активная ссылка на www.gazeta-n1.ru обязательна. Для печатных материалов указывать: СМИ GAZETA-N1.RU
Главный редактор: А.А. Субботин
Учредитель: ООО “Тори-пресс”
Адрес: 670031 г. Улан-Удэ, ул. Терешковой, 7
Политика в отношении обработки персональных данных
Дизайн и разработка — nanzat.ru
Дизайн и разработка — nanzat.ru