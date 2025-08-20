В Бурятии жена бойца СВО работает водителем на огромном туристическом автобусе

В Бурятии супруга участника СВО работает водителем на огромном туристическом автобусе. Недавно Елизавета довозила людей до Спасо-Преображенского Посольского монастыря – на большой фестиваль.Женщина и к мужу уже ездила сама с «гуманитаркой». Раньше она трудилась в «Городских маршрутах» в Улан-Удэ, а сейчас мечтает сдать на категорию «С» и «Е» и уйти в дальнобойщики.«Когда я перешла в Автомаяк, все спрашивали руководителя: как это взяли девушку на такой большой автобус? Но теперь один раз съездят со мной куда-нибудь и в следующих поездках чуть ли не требуют, чтобы их везла Елизавета», - рассказала жена защитника Отечества.