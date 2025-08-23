«Нам скрывать нечего»

MAX - первый отечественный мессенджер, созданный при поддержке государства. Тем не менее на официальном сайте его позиционируют как многофункциональную цифровую платформу, разработанную корпорацией VK. Главная задумка - в создании полноценной экосистемы, аналогичной китайскому WeChat. Несмотря на то, что разработчикам уже пришлось столкнуться со шквалом критики, многие независимые IT-специалисты убеждены: будущее - за MAX.В этом году глава государства Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией. Проще говоря, он поручил разработать национальный мессенджер, способный конкурировать с иностранными, такими как Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).«Кроме возможности вести переписку и совершать звонки платформа объединит функционал важных государственных и финансовых сервисов, направленных на получение госуслуг, - упоминалось ранее в новостях. - Разработчики в том числе добавят возможность использования электронного аналога удостоверения личности - цифрового ID».Несмотря на то, что президентский указ получил свою заветную подпись лишь этим летом, информация о разработке суверенного мессенджера стала появляться еще весной (параллельно с его бета-версией). Реализация проекта заняла почти год. Как так вышло - догадаться несложно, вполне возможно, многие вещи решили заранее за закрытыми дверями кабинетов. Сложившаяся геополитическая ситуация так или иначе подразумевала потенциальную разработку «своего продукта».MAX готов предложить потенциальным пользователям как базовые, так и новые функции, которые выделяют данное приложение на фоне зарубежных аналогов. Пока с его помощью можно обмениваться информацией, отправлять голосовые сообщения, эмодзи, статичные и анимированные стикеры, создавать чат-боты, личные и групповые чаты, осуществлять денежные переводы, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять файлы размером до 4 Гб.Наибольший ажиотаж среди пользователей вызвал интегрированный искусственный интеллект. Он может генерировать изображения, создавать текстовые материалы, поддерживать диалог на повседневные темы, расшифровывать аудиосообщения, кратко пересказывать суть видеофрагментов и пр.В дальнейшем разработчики планируют перенести в новый мессенджер образовательные сервисы и школьные чаты. Тестовыми регионами выступят Владимирская и Тверская области, республики Алтай, Татарстан и Марий Эл, а также Ханты-Мансийский автономный округ.Помимо этого, осенью мессенджер интегрируют с порталом «Госуслуги». По задумке, это должно дать пользователям возможность оплачивать коммунальные услуги, пошлины и штрафы, записываться на приемы к врачам, подписывать электронные документы и подтверждать личность без предъявления паспорта.Вдобавок, возможно, появятся опции полноценного онлайн-шопинга, заказа еды и такси. Иначе говоря, новоиспеченное приложение будут доводить до такого состояния, чтобы человек мог совершать практически все операции не выходя из него.Полноценный запуск с обязательной предустановкой на продаваемые в России устройства, запланирован на сентябрь 2025 года.Роскомнадзор, как известно, уже успел «придушить» функционал иностранных мессенджеров. Ведомство частично ограничило как голосовые, так и видеозвонки через Telegram / WhatsApp*. Свои действия он аргументировал борьбой с мошенничеством. Мол, что первое, что второе приложения приобрели роль основных сервисов для регулярного обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», - заявили в Роскомнадзоре.По информации директора продукта МТС «Защитник» Андрея Бийчука, в первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд рублей.Касаемо WhatsApp*, первый зампред IT-комитета Государственной Думы Антон Горелкин ранее утверждал, что он «с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям». Поэтому некие санкции в отношении него и вероятный уход с нашего рынка вполне ожидаемы. Однако сейчас данным приложением пользуется порядка 80% россиян, а Telegram - 70%.«В апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp* в России составлял 97,4 млн человек. По этому показателю мессенджер занимает первое место в стране среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp* за тот же период среди российской аудитории достигал 84,4 млн, - если верить данным исследовательской компании Mediascope. - Для сравнения, у занимающей второе место соцсети «ВКонтакте» показатель месячного охвата в апреле составлял 93,8 млн, среднесуточного - 59,2 млн. У находящегося на третьем месте Telegram месячный охват - 90,5 млн, среднесуточный - 68,3 млн».Не остались без пристального внимания и новости о том, что первый отечественный мессенджер подвергся жесткой критике со стороны федеральной службы безопасности.На одном из заседаний президиума правкомиссии по цифровому развитию обсуждалось подключение мессенджера MAX к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) - сервису, через который граждане авторизуются на различных госсайтах. В конечном итоге федералы выдвинули перечень претензий к безопасности цифровой платформы.Но мессенджер довольно оперативно согласовал ряд нюансов, о чем официально сообщил глава минцифры Максут Шадаев.«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», - сказал он.«Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка «Пожаловаться» позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. «Безопасный режим» - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными, - говорится в публикации. - Настройка безопасного режима защищена персональным идентификационным номером».Это касается не только спама, но и оскорблений, краж личных данных, шантажа. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты.Тем временем данные одного из порталов по поиску уязвимостей в системах свидетельствуют о том, что только за предыдущий месяц отечественный мессенджер отличился сразу несколькими критическими «дырами».Примечательно еще то, что на днях мошенники заставили пенсионерку установить данный мессенджер и выманили у нее 2,5 млн рублей. 70-летней петербурженке позвонили двое мужчин, представившись сотрудниками госструктур. В конечном итоге она под диктовку передала «курьерам» почти все свои сбережения.MAX предлагает пользователям богатый набор функций, однако в обмен мессенджер просит доступ к довольно-таки широкому спектру данных: геолокации, микрофону, камере, контактам, файлам и пр. Из-за этого у многих пользователей возникают сомнения и вопросы по поводу конфиденциальности. Некоторые даже сравнивают его с вирусом из-за обилия разрешений, запрашиваемых при установке.Сами же разработчики не видят в этом проблемы, утверждая, что подобные разрешения - это стандартная практика среди современных мессенджеров. Доступ к камере и микрофону нужен для видеозвонков и голосовых сообщений, к контактам - чтобы обеспечивать быстрый поиск собеседников, к геолокации - ради отправки местоположения, а к файлам - в целях обмена документами, фото и видео.Отмечается, что поскольку программное обеспечение и сервис полностью российские, все его данные (в том числе информация о пользователях) будут храниться исключительно внутри нашей страны.«Не просто слышала об этом мессенджере, я в нем зарегистрировалась. Могу отметить, что он довольно удобен в использовании. Разумеется, его еще будут местами дорабатывать, внедрять дополнительные опции и т. д., - делится своим мнением экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Приложение в дальнейшем будут связывать с порталом «Госуслуги». То есть защищенность персональных данных будет достаточно высокой, в том числе потому, что государство делает ставку именно на этот мессенджер».«Мне сложно сказать, какие именно данные собирает первый российский мессенджер. Все мессенджеры, которыми мы пользуемся, так или иначе их собирают. Я уже опробовал, так скажем, новинку, и пока у меня нет никаких вопросов к предложенному функционалу. Читал отзывы, что якобы MAX не всегда корректно работает, но ничего подобного в выпущенных версиях не замечал, - говорит председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков. - С точки зрения безопасности у мессенджера есть дополнительные опции, которые препятствуют мошенничеству. Например, звонки осуществляются только через доступ из сохраненных контактов и т. п. В общем, есть все, чтобы оградить себя от назойливых жуликов. Если у приложения и есть какие-то проблемы, то я по крайней мере пока их не заметил».«Лично я мессенджер еще не установил, но собираюсь. Опасений по поводу того, что он запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам и прочему, никаких нет. Нам скрывать нечего. К тому же все приложения, представленные сегодня на рынке, так или иначе собирают те или иные данные. MAX - это наше приложение, российское, - акцентировал внимание на месте разработки продукта председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии Семен Матхеев.Подводя итоги, можно сказать, что власти всерьез намерены «пересадить» россиян на новоиспеченный мессенджер и сделать из него аналог многофункционального китайского сервиса WeChat.Несмотря на амбициозные планы интеграции с платформой государственных услуг, банковскими сервисами и даже образованием, успех проекта будет зависеть от двух факторов - способность обеспечить реальную конфиденциальность данных и преодоление скепсиса пользователей, привыкших к Telegram и WhatsApp*.Название мессенджера, кстати говоря, выбрано с учетом того, что сервис предоставляет максимум возможностей для общения, бизнеса и решения повседневных задач. Но почему у российского мессенджера английское название – остается загадкой.Пока MAX все еще эксперимент на стыке технологий и политики - его будущее покажет, сможет ли подобного рода проект стать по-настоящему массовым или же навсегда останется инструментом вынужденной цифровизации под госконтролем.*(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).