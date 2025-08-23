Общество 23.08.2025 в 12:30
«Нам скрывать нечего»
В Бурятии общественники и депутаты высказались в поддержку «Макса»
Текст: Наталия Грюнвальд
MAX - первый отечественный мессенджер, созданный при поддержке государства. Тем не менее на официальном сайте его позиционируют как многофункциональную цифровую платформу, разработанную корпорацией VK. Главная задумка - в создании полноценной экосистемы, аналогичной китайскому WeChat. Несмотря на то, что разработчикам уже пришлось столкнуться со шквалом критики, многие независимые IT-специалисты убеждены: будущее - за MAX.
Новый digital-стандарт
В этом году глава государства Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией. Проще говоря, он поручил разработать национальный мессенджер, способный конкурировать с иностранными, такими как Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).
«Кроме возможности вести переписку и совершать звонки платформа объединит функционал важных государственных и финансовых сервисов, направленных на получение госуслуг, - упоминалось ранее в новостях. - Разработчики в том числе добавят возможность использования электронного аналога удостоверения личности - цифрового ID».
Несмотря на то, что президентский указ получил свою заветную подпись лишь этим летом, информация о разработке суверенного мессенджера стала появляться еще весной (параллельно с его бета-версией). Реализация проекта заняла почти год. Как так вышло - догадаться несложно, вполне возможно, многие вещи решили заранее за закрытыми дверями кабинетов. Сложившаяся геополитическая ситуация так или иначе подразумевала потенциальную разработку «своего продукта».
MAX готов предложить потенциальным пользователям как базовые, так и новые функции, которые выделяют данное приложение на фоне зарубежных аналогов. Пока с его помощью можно обмениваться информацией, отправлять голосовые сообщения, эмодзи, статичные и анимированные стикеры, создавать чат-боты, личные и групповые чаты, осуществлять денежные переводы, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять файлы размером до 4 Гб.
Наибольший ажиотаж среди пользователей вызвал интегрированный искусственный интеллект. Он может генерировать изображения, создавать текстовые материалы, поддерживать диалог на повседневные темы, расшифровывать аудиосообщения, кратко пересказывать суть видеофрагментов и пр.
В дальнейшем разработчики планируют перенести в новый мессенджер образовательные сервисы и школьные чаты. Тестовыми регионами выступят Владимирская и Тверская области, республики Алтай, Татарстан и Марий Эл, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Помимо этого, осенью мессенджер интегрируют с порталом «Госуслуги». По задумке, это должно дать пользователям возможность оплачивать коммунальные услуги, пошлины и штрафы, записываться на приемы к врачам, подписывать электронные документы и подтверждать личность без предъявления паспорта.
Вдобавок, возможно, появятся опции полноценного онлайн-шопинга, заказа еды и такси. Иначе говоря, новоиспеченное приложение будут доводить до такого состояния, чтобы человек мог совершать практически все операции не выходя из него.
Полноценный запуск с обязательной предустановкой на продаваемые в России устройства, запланирован на сентябрь 2025 года.
Цифровой БДСМ
Роскомнадзор, как известно, уже успел «придушить» функционал иностранных мессенджеров. Ведомство частично ограничило как голосовые, так и видеозвонки через Telegram / WhatsApp*. Свои действия он аргументировал борьбой с мошенничеством. Мол, что первое, что второе приложения приобрели роль основных сервисов для регулярного обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», - заявили в Роскомнадзоре.
По информации директора продукта МТС «Защитник» Андрея Бийчука, в первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд рублей.
Касаемо WhatsApp*, первый зампред IT-комитета Государственной Думы Антон Горелкин ранее утверждал, что он «с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям». Поэтому некие санкции в отношении него и вероятный уход с нашего рынка вполне ожидаемы. Однако сейчас данным приложением пользуется порядка 80% россиян, а Telegram - 70%.
«В апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp* в России составлял 97,4 млн человек. По этому показателю мессенджер занимает первое место в стране среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp* за тот же период среди российской аудитории достигал 84,4 млн, - если верить данным исследовательской компании Mediascope. - Для сравнения, у занимающей второе место соцсети «ВКонтакте» показатель месячного охвата в апреле составлял 93,8 млн, среднесуточного - 59,2 млн. У находящегося на третьем месте Telegram месячный охват - 90,5 млн, среднесуточный - 68,3 млн».
Федералы грозят пальцем
Не остались без пристального внимания и новости о том, что первый отечественный мессенджер подвергся жесткой критике со стороны федеральной службы безопасности.
На одном из заседаний президиума правкомиссии по цифровому развитию обсуждалось подключение мессенджера MAX к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) - сервису, через который граждане авторизуются на различных госсайтах. В конечном итоге федералы выдвинули перечень претензий к безопасности цифровой платформы.
Но мессенджер довольно оперативно согласовал ряд нюансов, о чем официально сообщил глава минцифры Максут Шадаев.
«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», - сказал он.
«Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка «Пожаловаться» позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. «Безопасный режим» - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными, - говорится в публикации. - Настройка безопасного режима защищена персональным идентификационным номером».
Это касается не только спама, но и оскорблений, краж личных данных, шантажа. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты.
Тем временем данные одного из порталов по поиску уязвимостей в системах свидетельствуют о том, что только за предыдущий месяц отечественный мессенджер отличился сразу несколькими критическими «дырами».
Примечательно еще то, что на днях мошенники заставили пенсионерку установить данный мессенджер и выманили у нее 2,5 млн рублей. 70-летней петербурженке позвонили двое мужчин, представившись сотрудниками госструктур. В конечном итоге она под диктовку передала «курьерам» почти все свои сбережения.
Шушукаемся под колпаком
MAX предлагает пользователям богатый набор функций, однако в обмен мессенджер просит доступ к довольно-таки широкому спектру данных: геолокации, микрофону, камере, контактам, файлам и пр. Из-за этого у многих пользователей возникают сомнения и вопросы по поводу конфиденциальности. Некоторые даже сравнивают его с вирусом из-за обилия разрешений, запрашиваемых при установке.
Сами же разработчики не видят в этом проблемы, утверждая, что подобные разрешения - это стандартная практика среди современных мессенджеров. Доступ к камере и микрофону нужен для видеозвонков и голосовых сообщений, к контактам - чтобы обеспечивать быстрый поиск собеседников, к геолокации - ради отправки местоположения, а к файлам - в целях обмена документами, фото и видео.
Отмечается, что поскольку программное обеспечение и сервис полностью российские, все его данные (в том числе информация о пользователях) будут храниться исключительно внутри нашей страны.
«Не просто слышала об этом мессенджере, я в нем зарегистрировалась. Могу отметить, что он довольно удобен в использовании. Разумеется, его еще будут местами дорабатывать, внедрять дополнительные опции и т. д., - делится своим мнением экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Приложение в дальнейшем будут связывать с порталом «Госуслуги». То есть защищенность персональных данных будет достаточно высокой, в том числе потому, что государство делает ставку именно на этот мессенджер».
«Мне сложно сказать, какие именно данные собирает первый российский мессенджер. Все мессенджеры, которыми мы пользуемся, так или иначе их собирают. Я уже опробовал, так скажем, новинку, и пока у меня нет никаких вопросов к предложенному функционалу. Читал отзывы, что якобы MAX не всегда корректно работает, но ничего подобного в выпущенных версиях не замечал, - говорит председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков. - С точки зрения безопасности у мессенджера есть дополнительные опции, которые препятствуют мошенничеству. Например, звонки осуществляются только через доступ из сохраненных контактов и т. п. В общем, есть все, чтобы оградить себя от назойливых жуликов. Если у приложения и есть какие-то проблемы, то я по крайней мере пока их не заметил».
«Лично я мессенджер еще не установил, но собираюсь. Опасений по поводу того, что он запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам и прочему, никаких нет. Нам скрывать нечего. К тому же все приложения, представленные сегодня на рынке, так или иначе собирают те или иные данные. MAX - это наше приложение, российское, - акцентировал внимание на месте разработки продукта председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии Семен Матхеев.
Подводя итоги, можно сказать, что власти всерьез намерены «пересадить» россиян на новоиспеченный мессенджер и сделать из него аналог многофункционального китайского сервиса WeChat.
Несмотря на амбициозные планы интеграции с платформой государственных услуг, банковскими сервисами и даже образованием, успех проекта будет зависеть от двух факторов - способность обеспечить реальную конфиденциальность данных и преодоление скепсиса пользователей, привыкших к Telegram и WhatsApp*.
Название мессенджера, кстати говоря, выбрано с учетом того, что сервис предоставляет максимум возможностей для общения, бизнеса и решения повседневных задач. Но почему у российского мессенджера английское название – остается загадкой.
Пока MAX все еще эксперимент на стыке технологий и политики - его будущее покажет, сможет ли подобного рода проект стать по-настоящему массовым или же навсегда останется инструментом вынужденной цифровизации под госконтролем.
*(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).
Новый digital-стандарт
В этом году глава государства Владимир Путин подписал закон о создании многофункционального сервиса обмена информацией. Проще говоря, он поручил разработать национальный мессенджер, способный конкурировать с иностранными, такими как Telegram и WhatsApp* (принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).
«Кроме возможности вести переписку и совершать звонки платформа объединит функционал важных государственных и финансовых сервисов, направленных на получение госуслуг, - упоминалось ранее в новостях. - Разработчики в том числе добавят возможность использования электронного аналога удостоверения личности - цифрового ID».
Несмотря на то, что президентский указ получил свою заветную подпись лишь этим летом, информация о разработке суверенного мессенджера стала появляться еще весной (параллельно с его бета-версией). Реализация проекта заняла почти год. Как так вышло - догадаться несложно, вполне возможно, многие вещи решили заранее за закрытыми дверями кабинетов. Сложившаяся геополитическая ситуация так или иначе подразумевала потенциальную разработку «своего продукта».
MAX готов предложить потенциальным пользователям как базовые, так и новые функции, которые выделяют данное приложение на фоне зарубежных аналогов. Пока с его помощью можно обмениваться информацией, отправлять голосовые сообщения, эмодзи, статичные и анимированные стикеры, создавать чат-боты, личные и групповые чаты, осуществлять денежные переводы, совершать аудио- и видеозвонки, а также отправлять файлы размером до 4 Гб.
Наибольший ажиотаж среди пользователей вызвал интегрированный искусственный интеллект. Он может генерировать изображения, создавать текстовые материалы, поддерживать диалог на повседневные темы, расшифровывать аудиосообщения, кратко пересказывать суть видеофрагментов и пр.
В дальнейшем разработчики планируют перенести в новый мессенджер образовательные сервисы и школьные чаты. Тестовыми регионами выступят Владимирская и Тверская области, республики Алтай, Татарстан и Марий Эл, а также Ханты-Мансийский автономный округ.
Помимо этого, осенью мессенджер интегрируют с порталом «Госуслуги». По задумке, это должно дать пользователям возможность оплачивать коммунальные услуги, пошлины и штрафы, записываться на приемы к врачам, подписывать электронные документы и подтверждать личность без предъявления паспорта.
Вдобавок, возможно, появятся опции полноценного онлайн-шопинга, заказа еды и такси. Иначе говоря, новоиспеченное приложение будут доводить до такого состояния, чтобы человек мог совершать практически все операции не выходя из него.
Полноценный запуск с обязательной предустановкой на продаваемые в России устройства, запланирован на сентябрь 2025 года.
Цифровой БДСМ
Роскомнадзор, как известно, уже успел «придушить» функционал иностранных мессенджеров. Ведомство частично ограничило как голосовые, так и видеозвонки через Telegram / WhatsApp*. Свои действия он аргументировал борьбой с мошенничеством. Мол, что первое, что второе приложения приобрели роль основных сервисов для регулярного обмана и вымогательства денег, а также вовлечения россиян в диверсионную и террористическую деятельность.
«Для противодействия преступникам в соответствии с материалами правоохранительных органов принимаются меры по частичному ограничению звонков в данных иностранных мессенджерах. Никаких иных ограничений их функционала не вводится», - заявили в Роскомнадзоре.
По информации директора продукта МТС «Защитник» Андрея Бийчука, в первом полугодии 2025 года мошенники совершили около 500 млн звонков россиянам через зарубежные мессенджеры. В результате злоумышленники похитили у своих жертв свыше 15 млрд рублей.
Касаемо WhatsApp*, первый зампред IT-комитета Государственной Думы Антон Горелкин ранее утверждал, что он «с очень большой долей вероятности попадет в список программных обеспечений из недружественных стран, подлежащих ограничениям». Поэтому некие санкции в отношении него и вероятный уход с нашего рынка вполне ожидаемы. Однако сейчас данным приложением пользуется порядка 80% россиян, а Telegram - 70%.
«В апреле 2025 года (последний доступный период) месячный охват WhatsApp* в России составлял 97,4 млн человек. По этому показателю мессенджер занимает первое место в стране среди всех интернет-сервисов. Среднесуточный охват WhatsApp* за тот же период среди российской аудитории достигал 84,4 млн, - если верить данным исследовательской компании Mediascope. - Для сравнения, у занимающей второе место соцсети «ВКонтакте» показатель месячного охвата в апреле составлял 93,8 млн, среднесуточного - 59,2 млн. У находящегося на третьем месте Telegram месячный охват - 90,5 млн, среднесуточный - 68,3 млн».
Федералы грозят пальцем
Не остались без пристального внимания и новости о том, что первый отечественный мессенджер подвергся жесткой критике со стороны федеральной службы безопасности.
На одном из заседаний президиума правкомиссии по цифровому развитию обсуждалось подключение мессенджера MAX к Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) - сервису, через который граждане авторизуются на различных госсайтах. В конечном итоге федералы выдвинули перечень претензий к безопасности цифровой платформы.
Но мессенджер довольно оперативно согласовал ряд нюансов, о чем официально сообщил глава минцифры Максут Шадаев.
«Минцифры подтверждает согласование модели угроз по MAX в части доступа к инфраструктуре Госуслуг со стороны ФСБ и полную реализацию этих требований», - сказал он.
«Центр безопасности мессенджера Max внедрил дополнительные меры, которые помогают пользователям защищать себя от подозрительных контактов и контента. Кнопка «Пожаловаться» позволяет моментально передать жалобу в Центр безопасности. «Безопасный режим» - специальный режим приватности с возможностью быстро ограничить взаимодействие с неизвестными, - говорится в публикации. - Настройка безопасного режима защищена персональным идентификационным номером».
Это касается не только спама, но и оскорблений, краж личных данных, шантажа. Безопасный режим, в свою очередь, скрывает профиль от поиска по номеру телефона, блокирует входящие вызовы от незнакомцев и отключает приглашения в чаты.
Тем временем данные одного из порталов по поиску уязвимостей в системах свидетельствуют о том, что только за предыдущий месяц отечественный мессенджер отличился сразу несколькими критическими «дырами».
Примечательно еще то, что на днях мошенники заставили пенсионерку установить данный мессенджер и выманили у нее 2,5 млн рублей. 70-летней петербурженке позвонили двое мужчин, представившись сотрудниками госструктур. В конечном итоге она под диктовку передала «курьерам» почти все свои сбережения.
Шушукаемся под колпаком
MAX предлагает пользователям богатый набор функций, однако в обмен мессенджер просит доступ к довольно-таки широкому спектру данных: геолокации, микрофону, камере, контактам, файлам и пр. Из-за этого у многих пользователей возникают сомнения и вопросы по поводу конфиденциальности. Некоторые даже сравнивают его с вирусом из-за обилия разрешений, запрашиваемых при установке.
Сами же разработчики не видят в этом проблемы, утверждая, что подобные разрешения - это стандартная практика среди современных мессенджеров. Доступ к камере и микрофону нужен для видеозвонков и голосовых сообщений, к контактам - чтобы обеспечивать быстрый поиск собеседников, к геолокации - ради отправки местоположения, а к файлам - в целях обмена документами, фото и видео.
Отмечается, что поскольку программное обеспечение и сервис полностью российские, все его данные (в том числе информация о пользователях) будут храниться исключительно внутри нашей страны.
«Не просто слышала об этом мессенджере, я в нем зарегистрировалась. Могу отметить, что он довольно удобен в использовании. Разумеется, его еще будут местами дорабатывать, внедрять дополнительные опции и т. д., - делится своим мнением экс-министр экономики, председатель общественной палаты Бурятии Татьяна Думнова. - Приложение в дальнейшем будут связывать с порталом «Госуслуги». То есть защищенность персональных данных будет достаточно высокой, в том числе потому, что государство делает ставку именно на этот мессенджер».
«Мне сложно сказать, какие именно данные собирает первый российский мессенджер. Все мессенджеры, которыми мы пользуемся, так или иначе их собирают. Я уже опробовал, так скажем, новинку, и пока у меня нет никаких вопросов к предложенному функционалу. Читал отзывы, что якобы MAX не всегда корректно работает, но ничего подобного в выпущенных версиях не замечал, - говорит председатель комитета городского хозяйства, транспорта и связи Улан-Удэнского городского Совета депутатов Сергей Бурдиков. - С точки зрения безопасности у мессенджера есть дополнительные опции, которые препятствуют мошенничеству. Например, звонки осуществляются только через доступ из сохраненных контактов и т. п. В общем, есть все, чтобы оградить себя от назойливых жуликов. Если у приложения и есть какие-то проблемы, то я по крайней мере пока их не заметил».
«Лично я мессенджер еще не установил, но собираюсь. Опасений по поводу того, что он запрашивает доступ к камере, микрофону, контактам и прочему, никаких нет. Нам скрывать нечего. К тому же все приложения, представленные сегодня на рынке, так или иначе собирают те или иные данные. MAX - это наше приложение, российское, - акцентировал внимание на месте разработки продукта председатель комитета по земельным вопросам, аграрной политике и потребительскому рынку Народного Хурала Бурятии Семен Матхеев.
Подводя итоги, можно сказать, что власти всерьез намерены «пересадить» россиян на новоиспеченный мессенджер и сделать из него аналог многофункционального китайского сервиса WeChat.
Несмотря на амбициозные планы интеграции с платформой государственных услуг, банковскими сервисами и даже образованием, успех проекта будет зависеть от двух факторов - способность обеспечить реальную конфиденциальность данных и преодоление скепсиса пользователей, привыкших к Telegram и WhatsApp*.
Название мессенджера, кстати говоря, выбрано с учетом того, что сервис предоставляет максимум возможностей для общения, бизнеса и решения повседневных задач. Но почему у российского мессенджера английское название – остается загадкой.
Пока MAX все еще эксперимент на стыке технологий и политики - его будущее покажет, сможет ли подобного рода проект стать по-настоящему массовым или же навсегда останется инструментом вынужденной цифровизации под госконтролем.
*(принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной на территории РФ).
Тегисоцсети