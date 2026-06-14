В Забайкалье выросло число многодетных семей

В 2025 году в Забайкалье количество многодетных семей выросло на 490, а число детей в этих семьях увеличилось на 1450.

Как сообщает пресс-служба регионального правительства, рост рождаемости становится стратегическим ориентиром региона. Министр социальной и демографической политики Вера Чипизубова отметила, что регион переходит от точечных выплат к созданию проактивной экосистемы поддержки.



В 2026 году введено 32 дополнительных мероприятия: жилищные субсидии студенческим семьям, выплата на школьную форму и программа доступного арендного жилья. Однако, проблема остаётся - каждый третий ребёнок рождается вне брака, что в полтора раза выше среднероссийского показателя.



Фото "Номер один"