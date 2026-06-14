Общество 14.06.2026 в 15:22

Певица Валерия спела в Улан-Удэ на День города

Выступление народной артистки России стало подарком городу от компании «АпатитАгро»

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Текст: Лариса Ситник
Певица Валерия спела в Улан-Удэ на День города
В минувшие выходные столица Бурятии с размахом отметила свой день рождения. Кульминацией праздничной программы 13 июня стало масштабное выступление народной артистки России Валерии, которое собрало тысячи зрителей на площади Советов.

Знаменитая певица приехала в Улан-Удэ со своей концертной программой, чтобы лично поздравить горожан и гостей столицы. Для жителей города это событие стало одним из самых ожидаемых: услышать хиты вживую на главной площади собрались зрители всех возрастов.

Валерия тепло приветствовала зрителей со сцены, отметив особый колорит и гостеприимство республики, а также поздравила Улан-Удэ с 360-летием.

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Валерия призналась журналистам, что любит выступать на открытых площадках, когда собираются тысячи человек.

- Когда собирается такое число людей, атмосфера царит особенная. Это такая энергетика, такая мощь! Я люблю большие площадки и такие мероприятия тоже. В Улан-Удэ мне очень нравится, здесь я не в первый раз. Желаю процветания вашему городу, желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго, - пожелала артистка горожанам.

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Особого внимания заслуживает финансовый аспект организации концерта. Как стало известно, выступление Валерии в Улан-Удэ было оплачено не из городского или республиканского бюджета. Генеральным спонсором приезда звезды выступила компания «АпатитАгро».
Таким образом, предприятие сделало масштабный подарок городу и его жителям, взяв на себя все расходы по организации выступления звезды такого уровня. Стоит отметить, что для «АпатитАгро» это не первый опыт поддержки крупных культурных и спортивных мероприятий в регионе, однако приглашение федеральной звезды первой величины стало самым заметным жестом в рамках празднования Дня города.

- Мы долго думали, кого пригласить на праздник. И сошлись на том, что нужно пригласить Валерию – ведь ее знают все - и стар, и млад, люди среднего возраста. Это народная артистка России, - прокомментировал выбор звезды праздника директор компании «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев.
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Помимо концерта Валерии, программа Дня города была насыщена и другими мероприятиями. Однако именно выступление заслуженной артистки стало тем магнитом, который притянул на площадь Советов максимальное количество зрителей.

Завершился праздничный вечер ярким лазерным шоу.


Фото предоставлены компанией "АпатитАгро"
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день города праздник концерт АпатитАгро

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