Общество 14.06.2026 в 15:22
Певица Валерия спела в Улан-Удэ на День города
Выступление народной артистки России стало подарком городу от компании «АпатитАгро»
Текст: Лариса Ситник
В минувшие выходные столица Бурятии с размахом отметила свой день рождения. Кульминацией праздничной программы 13 июня стало масштабное выступление народной артистки России Валерии, которое собрало тысячи зрителей на площади Советов.
Знаменитая певица приехала в Улан-Удэ со своей концертной программой, чтобы лично поздравить горожан и гостей столицы. Для жителей города это событие стало одним из самых ожидаемых: услышать хиты вживую на главной площади собрались зрители всех возрастов.
Валерия тепло приветствовала зрителей со сцены, отметив особый колорит и гостеприимство республики, а также поздравила Улан-Удэ с 360-летием.
Валерия призналась журналистам, что любит выступать на открытых площадках, когда собираются тысячи человек.
- Когда собирается такое число людей, атмосфера царит особенная. Это такая энергетика, такая мощь! Я люблю большие площадки и такие мероприятия тоже. В Улан-Удэ мне очень нравится, здесь я не в первый раз. Желаю процветания вашему городу, желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго, - пожелала артистка горожанам.
Особого внимания заслуживает финансовый аспект организации концерта. Как стало известно, выступление Валерии в Улан-Удэ было оплачено не из городского или республиканского бюджета. Генеральным спонсором приезда звезды выступила компания «АпатитАгро».
Таким образом, предприятие сделало масштабный подарок городу и его жителям, взяв на себя все расходы по организации выступления звезды такого уровня. Стоит отметить, что для «АпатитАгро» это не первый опыт поддержки крупных культурных и спортивных мероприятий в регионе, однако приглашение федеральной звезды первой величины стало самым заметным жестом в рамках празднования Дня города.
- Мы долго думали, кого пригласить на праздник. И сошлись на том, что нужно пригласить Валерию – ведь ее знают все - и стар, и млад, люди среднего возраста. Это народная артистка России, - прокомментировал выбор звезды праздника директор компании «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев.
Помимо концерта Валерии, программа Дня города была насыщена и другими мероприятиями. Однако именно выступление заслуженной артистки стало тем магнитом, который притянул на площадь Советов максимальное количество зрителей.
Завершился праздничный вечер ярким лазерным шоу.
Фото предоставлены компанией "АпатитАгро"
Знаменитая певица приехала в Улан-Удэ со своей концертной программой, чтобы лично поздравить горожан и гостей столицы. Для жителей города это событие стало одним из самых ожидаемых: услышать хиты вживую на главной площади собрались зрители всех возрастов.
Валерия тепло приветствовала зрителей со сцены, отметив особый колорит и гостеприимство республики, а также поздравила Улан-Удэ с 360-летием.
Валерия призналась журналистам, что любит выступать на открытых площадках, когда собираются тысячи человек.
- Когда собирается такое число людей, атмосфера царит особенная. Это такая энергетика, такая мощь! Я люблю большие площадки и такие мероприятия тоже. В Улан-Удэ мне очень нравится, здесь я не в первый раз. Желаю процветания вашему городу, желаю каждому из вас крепкого здоровья, счастья, благополучия, всего самого доброго, - пожелала артистка горожанам.
Особого внимания заслуживает финансовый аспект организации концерта. Как стало известно, выступление Валерии в Улан-Удэ было оплачено не из городского или республиканского бюджета. Генеральным спонсором приезда звезды выступила компания «АпатитАгро».
Таким образом, предприятие сделало масштабный подарок городу и его жителям, взяв на себя все расходы по организации выступления звезды такого уровня. Стоит отметить, что для «АпатитАгро» это не первый опыт поддержки крупных культурных и спортивных мероприятий в регионе, однако приглашение федеральной звезды первой величины стало самым заметным жестом в рамках празднования Дня города.
- Мы долго думали, кого пригласить на праздник. И сошлись на том, что нужно пригласить Валерию – ведь ее знают все - и стар, и млад, люди среднего возраста. Это народная артистка России, - прокомментировал выбор звезды праздника директор компании «АпатитАгро» Зорикто Дашинимаев.
Помимо концерта Валерии, программа Дня города была насыщена и другими мероприятиями. Однако именно выступление заслуженной артистки стало тем магнитом, который притянул на площадь Советов максимальное количество зрителей.
Завершился праздничный вечер ярким лазерным шоу.
Фото предоставлены компанией "АпатитАгро"