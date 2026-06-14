В Бурятии удвоят страховую часть пенсии возрастным пенсионерам

Выплаты в июле повысят пенсионерам, которым в июне исполнилось 80 лет, тем, кто впервые получил I группу инвалидности, а также гражданам, у которых появились иждивенцы, сообщила доцент базовой кафедры Торгово-промышленной палаты России «Управление человеческими ресурсами» РЭУ им. Г.В. Плеханова Людмила Иванова-Швец в интервью РИА-Новости.

Она отметила, что размер фиксированной части пенсии, составляющий 19 169,38 рублей вместо 9 584,69 рублей, получат граждане, которым в мае исполнилось 80 лет, и те, кому впервые установлена I группа инвалидности. Она уточнила, что уволившиеся пенсионеры также получают прибавку. Все пропущенные индексации за годы работы при перерасчете будут восстановлены. Обращаться в Социальный фонд этим категориям пенсионеров не нужно. Перерасчет производится автоматически.





Фото: "Номер один"