Общество 14.06.2026 в 14:58

В Забайкалье отчитались о снижении числа абортов

Однако официальная статистика подвергнута сомнению

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Текст: Иван Иванов
В Забайкалье отчитались о снижении числа абортов

Как сообщает портал ZAB.ru, региональное министерство здравоохранения отчитывается о «снижении» количества абортов, однако акушер-гинеколог, кандидат медицинских наук, доцент Марина Мочалова в своём Telegram-канале называет эту статистику лукавой и объясняет, в чём подвох.

По словам врача, в крае по настоянию первого лица региона принудительно отозваны лицензии на проведение абортов в государственных и большинстве частных медицинских учреждений, что привело к невозможности выполнения процедуры местными клиниками, несмотря на действующий 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации».

Мочалова пишет, что принудительный отзыв лицензий не приводит к реальному снижению абортов и повышению рождаемости, а жительницы Забайкалья едут за проведением аборта в соседние регионы, где стоимость услуги со всем обследованием составляет 25 тысяч рублей. Врач задаётся вопросом, верит ли региональный Минздрав в свои качественные показатели работы, считая, что «снижение» абортов — следствие оттока женщин, а не эффективности медицинской политики? Таким образом, статистика Забайкалья о «снижении» абортов, по мнению врача, не отражает реальной ситуации, так как женщины просто уезжают за услугой туда, где она доступна.


Фото: "Номер один"

 

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