Общество 14.06.2026 в 13:26

Монголия удвоила количество метеорологических станций

Их число выросло с 63 до 138

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Текст: Иван Иванов
Монголия удвоила количество метеорологических станций

Это позволит стране более точно предоставлять данные для международных метеорологических прогнозов. Как сообщает портал «Монцамэ», агентство метеорологии и мониторинга окружающей среды зарегистрировало метаданные 75 станций национальной сети в системе OSCAR/Surface Всемирной метеорологической организации (ВМО), благодаря чему данные всех метеостанций стали доступны для международного обмена.

В настоящее время ведущие мировые центры численного прогнозирования уже используют данные 102 из 138 станций Монголии. Реализация данной политики и включение фактических данных, охватывающих обширную территорию страны, в глобальные модели прогнозирования, выполняемые на суперкомпьютерах, будут способствовать дальнейшему повышению качества прогнозов погоды для Центральной Азии и Евразии. В частности, создаётся техническая основа для более раннего и точного выявления опасных природных явлений, таких как дзуд, засуха и наводнения, частота которых возрастает под воздействием изменения климата.

Это также позволит своевременно предоставлять гражданам и животноводам предупреждения и профилактическую информацию. Приведение национальной сети наблюдений в соответствие с международными стандартами и более чем двукратное увеличение объёма международного обмена данными являются не только важным вкладом в реализацию политики ВМО по свободному обмену данными, но и значительным шагом к укреплению участия Монголии в глобальных системах климатического, метеорологического и геофизического мониторинга.


Фото: "Номер один"

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