Жители района Бурятии остались без дорог

Тяжелая ситуация сложилась в Баунтовском районе Бурятии, где основные дороги фактически стали непригодны для проезда.«Что-нибудь решается с дорогой до Читы и Улан-Удэ? Дорога ужасная до Романовки. Рейсовые автобусы ставят вопрос о приостановлении рейсов. Не возможно доехать ни в одно, ни в другое направление без ремонта автомобиля», - жалуются местные жители в телеграм-канале «Баунт-инфо.24/7».В ответ в Бурятрегионавтодоре сообщили, что во всем виноваты дожди и большегрузы, которые, несмотря на ограничение по массе, продолжают движение. Из-за этого «дорожные условия стали неудовлетворительными, это порядка 70 км дороги Улан-Удэ – Романовка – Чита», констатировали в ведомстве.Ужасное состояние дорог стало причиной временной приостановки работы маршрута №240 Улан-Удэ — Багдарин с 22 августа.«Так как объем восстановительных работ большой, требуется дополнительное выделение финансирования. Поэтому, для оперативного восстановления движения сегодня в Еравнинском районе ввели режим повышенной готовности, в связи с чем внутри дорожного фонда Бурятии будут перераспределены денежные средства и будут выделены дополнительные средства на отсыпку и планировку поврежденных участков. К восстановительным работам планируется приступить 25 августа. Как только дорога будет приведена в нормативное состояние, работа маршрута возобновится», - заявили в Бурятрегионавтодоре.В ведомстве добавили, что в будущем дорогу Улан-Удэ – Романовка – Чита ждет капитальный ремонт.«В настоящее время разрабатывается проектная документация на проведение капремонта участков 448-490 км, 493-511 км, 512-524 км и ремонт 490-493 км, включая самые сложные участки дороги», - сообщил представитель Бурятрегионавтодора.