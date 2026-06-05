Происшествия 05.06.2026 в 15:06
В Бурятии юную поджигательницу «выдали» телефон и банковская карта
Девочка выронила вещи на месте пожара
Текст: Карина Перова
В селе Новокижингинск Кижингинского района Бурятии вчера днем дети устроили пожар в заброшенном доме. Там вспыхнул мусор и мебель.
Юных виновников выдала рассеянность – после тушения дознаватель МЧС России обнаружил на месте сотовый телефон и банковскую карту. Специалисты выяснили, что вещи принадлежат несовершеннолетней местной жительнице.
Как оказалось, 10-летняя девочка и ее 7-летний приятель нашли в бане спички и пошли играть в «заброшку» неподалеку. Там школьница подожгла мусор. Когда огонь разгорелся, хулиганы испугались и убежали.
«Взрослым о произошедшем они не сообщили. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.
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