В Бурятии юную поджигательницу «выдали» телефон и банковская карта

В селе Новокижингинск Кижингинского района Бурятии вчера днем дети устроили пожар в заброшенном доме. Там вспыхнул мусор и мебель.

Юных виновников выдала рассеянность – после тушения дознаватель МЧС России обнаружил на месте сотовый телефон и банковскую карту. Специалисты выяснили, что вещи принадлежат несовершеннолетней местной жительнице.

Как оказалось, 10-летняя девочка и ее 7-летний приятель нашли в бане спички и пошли играть в «заброшку» неподалеку. Там школьница подожгла мусор. Когда огонь разгорелся, хулиганы испугались и убежали.

«Взрослым о произошедшем они не сообщили. В настоящее время решается вопрос о привлечении родителей к административной ответственности», - сообщили в ГУ МЧС по Бурятии.