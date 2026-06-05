На выходных в Бурятии от трех градусов мороза до 24 тепла

В предстоящие выходные в Бурятии ожидается весьма контрастная погода. Дневная температура воздуха местами поднимется до +24 градусов, а в ночные и утренние часы по республике сохранятся заморозки и столбики термометров будут опускаться до - 3 градусов. Вместе с тем, ожидаются дожди, град и грозы.

6 июня, в субботу, по республике ожидается переменная облачность, ночью без осадков, утром при прояснении туманы, днем местами кратковременные дожди, грозы, возможен град. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +2…+7°, местами заморозки до -1…-3°, днем +19…+24°, местами +12…+17°.

7 июня, в воскресенье по республике – переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем местами грозы, возможен град.

Утром местами туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 7-12 м/с, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +1…+7°, по юго-западу и северо-востоку до -1…-4°, днем +19…+24°, местами +12…+17°.

В понедельник, 8 июня, погода не изменится. По республике также переменная облачность, местами кратковременные дожди, днем местами грозы, возможен град. Утром местами туман. Ветер северо-западный ночью слабый, днем 6-11 м/с, при грозах порывистый.

Температура воздуха ночью +3…+8°, по юго-западу и северо-востоку до -2°, днем +20…+25°, местами +14…+19°.

Фото: нейросеть