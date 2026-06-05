В Улан-Удэ началась подготовка площадок под строительство двух путепроводов

На совещании мэру Улан-Удэ Игорю Шутенкову доложили о ходе проектирования трех новых путепроводов в мкр. Комушка, Горького, Почтовый с выходом на проспект Строителей и реконструкции существующего на проспекте Автомобилистов с устройством съезда на ул. 502 километр.

«Определили подрядчика, который разработает проектную документацию – работы выполнит АО «Институт Стройпроект». Сейчас они проводят подготовительную работу. Изучают территорию: измеряют землю, наносят на карту все подземные трубы и кабели, а также изучают транспортные потоки, трафик на будущее», – отметил Игорь Шутенков.

Проектирование будет завершено в 2027 году. В это время в микрорайоне Стеклозавод и на Читинском переезде уже начались подготовительные работы: осуществляется расчистка местности под строительную площадку, сообщил директор Дирекции по развитию транспортной инфраструктуры Улан-Удэ Максим Баглаев.

«Поскольку путепровод соединяет улицу Борсоева и улицу Воронежская, мы не будем зависеть от железнодорожного переезда в микрорайоне Стеклозавод и движения поездов. На время строительства путепровода железнодорожный переезд не будет перекрываться», – заявил он.

Новый путепровод на Стеклозаводе будет трехполосным: длиной 500 метров и шириной 18 метров с тротуаром для пешеходов. На перекрестке улиц Радикальцева и Воронежской установят светофор, который будет регулировать движение.

На Читинском переезде построят четырехполосный путепровод тоннельного типа длиной порядка 160 метров. Здесь также будет обустроен тротуар для горожан.