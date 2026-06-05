В Бурятии ищут дом для погорельца из Простоквашино

Администрация Муйского муниципального округа в Бурятии обратилась к жителям с просьбой помочь 81-летнему пенсионеру Николаю Нестеровичу Костылеву, который остался без жилья. Дом пожилого мужчины в деревне Простоквашино сгорел, пишет «МК в Бурятии» со ссылкой на паблик Муя-инфо.24/7.

По информации администрации, Костылев ведёт здоровый образ жизни, очень любит кошек и привык к уединению. На предложение переселиться в комнату в общежитии, отказался.

Пенсионер ищет небольшой пустующий дом, пригодный для проживания, в районах «Старое Таксимо» или «Нахаловка», где он мог бы жить самостоятельно.