Общество 05.06.2026 в 13:42
На набережной в Улан-Удэ стало больше скамеек
Их установили по просьбам горожан
Текст: Елена Кокорина
Ко Дню города Комбинат по благоустройству установил 13 дополнительных скамеек на набережной Улан-Удэ. Как пояснили чиновники, это было сделано по просьбам горожан.
– По многочисленным заявкам жителей города мы на набережной увеличили количество скамеек. Приглашаем всех провести комфортно и удобно отдых на набережной нашего города, – сообщил директор комбината Игорь Мункуев.
Напомним, что 13 июня, ко Дню города, местным жителям подготовили интересную и очень насыщенную программу. Детям на площади Советов в этот день подарят 3 600 порций мороженого, во всех парках пройдут праздничные мероприятия, а в 16 часов на главной площади столицы начнётся большой концерт, который завершится выступлением певицы Валерии.
Фото: КБУ
Тегинабережная