Представителя фонда капитального ремонта отправили в колонию

Центральный районный суд признал виновным и приговорил к 8 годам колонии строгого режима ведущего специалиста отдела технического контроля Забайкальского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Алексея Артемьева. Как сообщает портал Чита.ру, чиновник получал взятки от строительных компаний за помощь при заключении контрактов и беспрепятственную приёмку выполненных работ.

Преступление было выявлено сотрудниками УФСБ. Помимо реального срока, суд на 5 лет ограничил ему деятельность, связанную с фондом, и назначил штраф в размере 3,5 миллиона рублей.

Ранее, по версии следствия, с мая 2017 года по январь 2018-го он получил от руководителя коммерческой фирмы 325 тысяч рублей. Защита в суде указывала на то, что обвиняемый характеризуется положительно, не судим, трудоустроен, женат и воспитывает несовершеннолетнего ребенка.

Данное уголовное дело является не единственным коррупционным скандалом в ведомстве, так как ранее суд в Чите рассмотрел дело в отношении заместителя генерального директора Фонда капитального ремонта края Валерия Таскина, которого также признали виновным в вымогательстве и получении взятки в крупном размере.

Таскина приговорили к 7 годам 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима со штрафом в 1 миллион рублей и пятилетним запретом заниматься деятельностью в сфере капремонта жилья. Последний вымогал деньги с представителей подрядных организаций за общее покровительство во время проверок и был задержан с поличным в момент передачи 200 тысяч рублей.