В Байкальске вместо завода построят аквапарк

ВЭБ.РФ и правительство Иркутской области подписали на ПМЭФ-2026 соглашение о совместной работе над превращением территории бывшего БЦБК в Байкальске в туристический кластер международного уровня. Документ, подписанный губернатором Игорем Кобзевым и первым заместителем председателя ВЭБ.РФ Николаем Цехомским, закрепляет планы по созданию инфраструктуры и привлечению инвестиций в границах новой особой экономической зоны «Берег Байкала». Об этом сообщает портал «Сибдом.ру». Соглашение также предусматривает соблюдение экологических требований Байкальской природной территории.

ВЭБ.РФ вместе с областью разработала комплексный проект, включающий строительство жилья, гостиниц, транспортной и туристической инфраструктуры; в рамках ОЭЗ уже намечены первые потенциальные резиденты. На полях форума ВЭБ.РФ и АО ГК «Основа» подписали намерение реализовать на площадке аквапарк и СПА-комплекс, что усилит привлекательность кластера для туристов. По предварительным оценкам, частные инвестиции превысят 10 млрд рублей, появится около 600 рабочих мест, а налоговые отчисления составят более 3 млрд рублей.

Особый режим ОЭЗ «Берег Байкала» должен ускорить привлечение инвесторов и последовательную застройку с учётом природоохранных норм; ранее управляющую компанию ОЭЗ и Корпорацию развития Иркутской области связали отдельным соглашением о взаимодействии. Проект рассматривают как способ трансформации бывшей промышленной площадки в точку притяжения для туристов и бизнеса на берегу Байкала.