Общество 23.08.2025 в 09:23

Призывники могут стать токарями и электриками и не идти в армию

Альтернативную службу могут расширить по востребованным в ВПК профессиям
Текст: Иван Иванов
Минтруд рассматривает расширение списка профессий для альтернативной гражданской службы в 2025 году. В него хотят внести профессию токаря, парашютиста-пожарного, инструктора по трудовой терапии, печатника и электромонтажника по силовым сетям и электрооборудованию. 

Весной этого года Минтруд уже расширял список профессий для альтернативной гражданской служб, - сообщал ранее «Коммерсант». 
Так вступил в силу приказ Минтруда, расширяющий возможности прохождения альтернативной гражданской службы (АГС). Призывники отныне могут работать промысловым охотником, кладовщиком, оператором машинного доения, рыбоводом и сборщиком обуви. Всего в перечне насчитывается 266 профессий, за год их число выросло на 10%. По данным Росстата, альтернативную службу в ходе весеннего прошлогоднего призыва выбрало 2 тыс. новобранцев из 150 тыс. 

Организации, которые поставляют военную продукцию для государственных нужд, испытывают нехватку сотрудников. Это связано с увеличением объемов заказов и срочных поставок, говорится в пояснительной записке внесенного в Госдуму законопроекта. Сейчас молодые люди редко выбирают профессии, связанные с производством такой продукции, из-за их низкой популярности.
Согласно действующему закону, граждане могут проходить альтернативную службу в учреждениях, подчиненных государственным структурам, в том числе в военных формированиях. Однако предприятия готовы обучать новичков, но не могут набрать достаточное число работников.

Новый законопроект предлагает включить в список мест для альтернативной службы организации, которые являются головными исполнителями поставок оборонной продукции. Это даст право на замену военной службы тем, кто трудоустраивается в такие компании. Расширение условий позволит направлять призывников в сферы, где остро не хватает квалифицированных кадров, отмечают авторы законопроекта.
Как сообщает «Коммерсант», среди новинок — возможность альтернативной службы лесоводом, рыбоводом, оператором машинного доения, промысловым охотником, резчиком мясопродуктов, сборщиком обуви, артистом балета, главным тренером, химиком, лесником, электроником и оператором видеозаписи. В приказе упоминаются около 1,6 тыс. организаций почти во всех регионах РФ, куда призывник может отправиться по АГС. В списке есть больницы, диспансеры, дома престарелых и санатории, а также, например, управления мелиорации, университеты, ветеринарные центры, библиотеки, информагентства и собесы.

По ст. 59 Конституции РФ призывник имеет право выбрать АГС, «если его убеждениям или вероисповеданию противоречит несение военной службы». С 2002 года в России действует федеральный закон «Об альтернативной гражданской службе», где АГС признается «особым видом трудовой деятельности в интересах общества и государства» взамен «военной службы по призыву». Для прохождения АГС призывнику нужно подать заявление в военкомат.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

