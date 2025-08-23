В отделениях «Почты России» начнут продавать лекарства

«Почта России» просит ускоренный допуск к продаже лекарств. Это одна из мер, которая поможет почтовому оператору стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом сообщает портал Pharmvizit.ru.Совет директоров «Почты России» обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину для принятия оперативных мер, включая содействие государства в снижении долговой нагрузки. Среди предлагаемых мер: разрешить почтовому оператору продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек, а также присвоение «Почте России» статуса уполномоченного оператора трансграничной торговли и интеграцию сервисов с порталом Госуслуг. Об этом ТАСС по итогам заочного заседания совета директоров почтового оператора сообщил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Совета директоров «Почты России» Сергей Гаврилов.«Реализация этих мер при поддержке государства даст возможность работать в режиме самоокупаемости и расширять перечень услуг для населения и бизнеса», — заявил депутат.В феврале этого года Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России». Тогда министерство предложило наделить «Почту России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.В апреле 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продавать лекарства в отделениях «Почты России» там, где нет аптек и медорганизаций, начнут уже в 2025 году. В перечень отпускаемых препаратов войдут средства для экстренной помощи, такие как жаропонижающие и обезболивающие лекарства.Фото: loon.site