В отделениях «Почты России» начнут продавать лекарства

Это поможет почтовому оператору стать самоокупаемым
Текст: Иван Иванов
«Почта России» просит ускоренный допуск к продаже лекарств. Это одна из мер, которая поможет почтовому оператору стать самоокупаемым и расширить спектр услуг для населения, рассказал депутат Госдумы Сергей Гаврилов. Об этом сообщает портал Pharmvizit.ru.
 
Совет директоров «Почты России» обратился к председателю правительства Михаилу Мишустину для принятия оперативных мер, включая содействие государства в снижении долговой нагрузки. Среди предлагаемых мер: разрешить почтовому оператору продажу безрецептурных лекарств в отделениях, где нет аптек, а также присвоение «Почте России» статуса уполномоченного оператора трансграничной торговли и интеграцию сервисов с порталом Госуслуг. Об этом ТАСС по итогам заочного заседания совета директоров почтового оператора сообщил председатель Комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям, член Совета директоров «Почты России» Сергей Гаврилов. 
«Реализация этих мер при поддержке государства даст возможность работать в режиме самоокупаемости и расширять перечень услуг для населения и бизнеса», — заявил депутат.

В феврале этого года Минцифры подготовило проект федерального закона о первоочередных мероприятиях по обеспечению устойчивого развития АО «Почта России». Тогда министерство предложило наделить «Почту России» правом реализации лекарственных препаратов в отделениях почтовой связи без фармацевтической лицензии. Российская ассоциация аптечных сетей (РААС) назвала такие послабления на фармрынке дискриминационными. РААС направила обращение председателю правительства Михаилу Мишустину.
В апреле 2025 года министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что продавать лекарства в отделениях «Почты России» там, где нет аптек и медорганизаций, начнут уже в 2025 году. В перечень отпускаемых препаратов войдут средства для экстренной помощи, такие как жаропонижающие и обезболивающие лекарства.

Фото: loon.site

ЗУРХАЙ
с 20 по 26 августа

Читайте также
