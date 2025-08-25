Глава Бурятии: «Молодым я мог все, меня ничего не пугало»

Вопросы касались как мер поддержки молодых семей, волонтеров, молодых кадров, так и жизни главы Бурятии. Ребят интересовало, как Алексей Цыденов встретил свою будущую супругу, что вкладывает в воспитание детей, что его мотивирует, и как он отдыхает. Глава Бурятии ответил на вопросы откровенно и честно.











- Спасибо большое, Алексей Самбуевич, за эту возможность пообщаться с вами напрямую, - поблагодарила участница форума из города Северобайкальска Евгения.





Фото: пресс-служба правительства РБ

23 августа глава Бурятии встретился с участниками Байкальского молодежного форума. Встреча прошла на берегу Байкала в формате открытого диалога: волонтеры, молодые мамы и студенты смогли задать главе интересующие их вопросы.- Я очень вам завидую, потому что сейчас у вас самое классное время. Время, когда перед вами весь мир, вся жизнь, весь путь, и вы все можете. Мир вращают молодые. Когда я себя вспоминаю молодым, я мог все, меня ничего не пугало, не было препятствий, ограничений, сомнений. Какие бы, как казалось, непреодолимые, невозможные задачи не стояли, только молодые могут их преодолевать, решать, - начал диалог Алексей Цыденов.Задал вопросы участникам и Алексей Цыденов. Так, у иностранных участников из Мали он спросил, как им форум и Бурятия.- Зимой в Бурятию лучше не приезжать, особенно, если вы из Африки. Бурятия прикольная республика, мне здесь нравится. А люди! Я не знал, что в России есть такие люди, как буряты. Это очень интересно, - отметил участник из Мали.Встреча длилась чуть больше часа. За это время участники смогли поделиться мнением о прошедшем форуме, рассказать о своих планах.