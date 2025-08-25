Бабочка с голубой лентой на крыльях попала в кадр жительницы Бурятии

Редкая ночная бабочка, воспетая Набоковым, была найдена накануне в Тункинском нацпарке Бурятии. Крылатое наксекомое с красивым названием «голубая орденская лента» зафиксировала жительница села Жемчуг, Аида Даржаева.

Свое название бабочка получила благодаря окраске, которая не видна, когда бабочка находится в состоянии покоя, скрывая свое тело под тусклыми передними крыльями. Но при малейшей опасности она раскрывается, обнажая задние крылышки, расчерченные ярко-голубой полосой.

- Размах крыльев бабочки достигает десяти сантиметров, поэтому такая «вспышка эмоций» отпугивает ее врагов. Обитает она в смешанных лесах. Живет с середины августа до конца сентября и питается исключительно ночью. Очень редка, как правило, встречаются только единичные особи. Увидеть такую красавицу – большая удача, - прокомментировали в Тункинском нацпарке.

Фото: Аида Даржаева, Тункинский нацпарк