Общество 26.08.2025 в 13:58
Фермер из Бичуры произвел впечатление на главу Бурятии
За восемь лет аграрий превратился в передовика района
Текст: Андрей Константинов
Сегодня в рамках рабочего визита в Бичурский район глава Бурятии посетил Буйскую школу.
«Школа построена ещё в 1968 году, сейчас размещается в пяти деревянных зданиях. Состояние, конечно, ненормативное: требует капитального ремонта, есть проблемы с кровлей, инженерными сетями, мебелью. Тем не менее, школа ухоженная, аккуратная – чувствуется забота педагогов и родителей. Здесь учатся 75 ребят, а сама школа рассчитана на 120 мест», - рассказал по итогам осмотра объекта Алексей Цыденов.
После посещения школы Алексей Цыденов заехал в крестьянско-фермерское хозяйство Амгалана Ринчинова. За восемь лет фермер построил базу, закупил племенной скот и технику, ввел в оборот заброшенные земли. Сегодня у агрария 300 голов крупнорогатого скота, есть овцы и лошади. Посевные площади составляют 371 гектар.
«С помощью господдержки развивается дальше: в 2017 году получил грант «Начинающий фермер», а в прошлом году – грант «Семейная ферма» на строительство откормочной площадки на 500 голов и зернохранилища на 900 тонн. Сейчас эти объекты возводятся. Шаг за шагом фермерское хозяйство развивается, превращается в сильное производство и передовика района. Так держать», - отметил глава Бурятии.
Тегицыденов бичурский район