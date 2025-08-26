Фермер из Бичуры произвел впечатление на главу Бурятии

Сегодня в рамках рабочего визита в Бичурский район глава Бурятии посетил Буйскую школу.





«Школа построена ещё в 1968 году, сейчас размещается в пяти деревянных зданиях. Состояние, конечно, ненормативное: требует капитального ремонта, есть проблемы с кровлей, инженерными сетями, мебелью. Тем не менее, школа ухоженная, аккуратная – чувствуется забота педагогов и родителей. Здесь учатся 75 ребят, а сама школа рассчитана на 120 мест», - рассказал по итогам осмотра объекта Алексей Цыденов.











После посещения школы Алексей Цыденов заехал в крестьянско-фермерское хозяйство Амгалана Ринчинова. За восемь лет фермер построил базу, закупил племенной скот и технику, ввел в оборот заброшенные земли. Сегодня у агрария 300 голов крупнорогатого скота, есть овцы и лошади. Посевные площади составляют 371 гектар.











«С помощью господдержки развивается дальше: в 2017 году получил грант «Начинающий фермер», а в прошлом году – грант «Семейная ферма» на строительство откормочной площадки на 500 голов и зернохранилища на 900 тонн. Сейчас эти объекты возводятся. Шаг за шагом фермерское хозяйство развивается, превращается в сильное производство и передовика района. Так держать», - отметил глава Бурятии.











Глава Бурятии пообещал привести школу в нормативное состояние, включив ее в программу капитального ремонта на будущий год.Фото: телеграм-канал Алексея Цыденова