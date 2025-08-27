Общество 27.08.2025 в 14:46
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района
Проводится проверка в отношении должностных лиц
Текст: Карина Перова
В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района. Они проводят проверку в отношении должностных лиц.
В настоящее время ведутся следственные действия, по их итогам будут приниматься решения.
«Любые факты коррупции должны быть проверены самым тщательным образом. Мы будем содействовать работе правоохранительных органов и действовать строго в рамках закона», - прокомментировал глава района Николай Емонаков.
Другие источники утверждают, что одного из чиновников поймали на взятке.