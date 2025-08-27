Общество 27.08.2025 в 14:46

В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района

Проводится проверка в отношении должностных лиц
Текст: Карина Перова

Фото: архив «Номер один»

В Бурятии правоохранители нагрянули в администрацию Иволгинского района. Они проводят проверку в отношении должностных лиц.

В настоящее время ведутся следственные действия, по их итогам будут приниматься решения.

«Любые факты коррупции должны быть проверены самым тщательным образом. Мы будем содействовать работе правоохранительных органов и действовать строго в рамках закона», - прокомментировал глава района Николай Емонаков.

Другие источники утверждают, что одного из чиновников поймали на взятке.

