Происшествия 13.07.2026 в 16:34
В Бурятии чиновник сдал начальницу с потрохами, но все равно сел
Сотрудничество с силовиками не спасло Игоря Цыбикова от колонии
Текст: Андрей Константинов
В Бурятии вступил в законную силу приговор в отношении бывшего заместителя директора МАУ «Иволга» Игоря Цыбикова. Его признали виновным в превышении должностных полномочий и посредничестве в передаче взятки. Несмотря на досудебное соглашение о сотрудничестве, избежать колонии ему не удалось.
По версии следствия, в начале 2025 года Игорь Цыбиков решил посодействовать своему знакомому бизнесмену Баиру Баяртуеву выиграть крупный контракт. Речь шла о ремонте дороги в Ошурково стоимостью 36,2 млн рублей. Но единолично решить такой вопрос замдиректора «Иволги» не мог. Тогда он обратился к куратору своего учреждения, заместителю главы Иволгинского района Оксане Дымбрыловой. Та согласилась помочь, но не безвозмездно. Чтобы закрыть глаза на нарушения при проведении торгов, она попросила 300 тысяч рублей.
После того, как фирма бизнесмена получила заветный подряд, предприниматель перечислил требуемую сумму посреднику. Все бы могло пройти незаметно, но информация о махинациях дошла до сотрудников ФСБ. При получении денег Дымбрылову задержали. Игорь Цыбиков и бизнесмен Баир Баяртуев также стали фигурантами уголовных дел.
Поняв, что дело пахнет жареным, замдиректора «Иволги» стал активно сотрудничать с силовиками и заключил досудебное соглашение. Он не только рассказал все об эпизоде с дорогой, но и поведал правоохранителям о других неблаговидных делах г-жи Дымбрыловой. Вероятно, Игорь Цыбиков рассчитывал, что взамен на свои признания получит условный срок. Но остаться на свободе ему было не суждено.
Даже с учетом досудебного соглашения и всех смягчающих обстоятельств суд назначил бывшему замдиректору «Иволги» 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора Игоря Цыбикова взяли под стражу прямо в зале суда.
Не согласившись с таким решением, осужденный подал апелляцию. Он указал, что райсуд не в полной мере учел все обстоятельства дела и просил вышестоящую инстанцию назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако Верховный суд Бурятии ему отказал.
«При апелляционном рассмотрении дела не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о незаконности обжалуемого приговора, вызывали сомнения в правильности применения судом первой инстанции норм уголовно и уголовно-процессуального закона. В связи с этим оснований для удовлетворения апелляционных жалоб осужденного и его защитников об изменении приговора не имеется», - пришел к выводу Верховный суд.
Что касается Оксаны Дымбрыловой, то в мае райсуд приговорил ее к 7 годам 2 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 650 тысяч рублей. Сейчас бывшая замглавы района обжалует приговор.
За дачу взятки был осужден и предприниматель Баир Баяртуев. Он также подал апелляцию, на данный момент она еще не рассмотрена.
По версии следствия, в начале 2025 года Игорь Цыбиков решил посодействовать своему знакомому бизнесмену Баиру Баяртуеву выиграть крупный контракт. Речь шла о ремонте дороги в Ошурково стоимостью 36,2 млн рублей. Но единолично решить такой вопрос замдиректора «Иволги» не мог. Тогда он обратился к куратору своего учреждения, заместителю главы Иволгинского района Оксане Дымбрыловой. Та согласилась помочь, но не безвозмездно. Чтобы закрыть глаза на нарушения при проведении торгов, она попросила 300 тысяч рублей.
После того, как фирма бизнесмена получила заветный подряд, предприниматель перечислил требуемую сумму посреднику. Все бы могло пройти незаметно, но информация о махинациях дошла до сотрудников ФСБ. При получении денег Дымбрылову задержали. Игорь Цыбиков и бизнесмен Баир Баяртуев также стали фигурантами уголовных дел.
Поняв, что дело пахнет жареным, замдиректора «Иволги» стал активно сотрудничать с силовиками и заключил досудебное соглашение. Он не только рассказал все об эпизоде с дорогой, но и поведал правоохранителям о других неблаговидных делах г-жи Дымбрыловой. Вероятно, Игорь Цыбиков рассчитывал, что взамен на свои признания получит условный срок. Но остаться на свободе ему было не суждено.
Даже с учетом досудебного соглашения и всех смягчающих обстоятельств суд назначил бывшему замдиректору «Иволги» 2 года 10 месяцев лишения свободы в колонии общего режима. После оглашения приговора Игоря Цыбикова взяли под стражу прямо в зале суда.
Не согласившись с таким решением, осужденный подал апелляцию. Он указал, что райсуд не в полной мере учел все обстоятельства дела и просил вышестоящую инстанцию назначить ему наказание, не связанное с лишением свободы. Однако Верховный суд Бурятии ему отказал.
«При апелляционном рассмотрении дела не установлено обстоятельств, которые бы свидетельствовали о незаконности обжалуемого приговора, вызывали сомнения в правильности применения судом первой инстанции норм уголовно и уголовно-процессуального закона. В связи с этим оснований для удовлетворения апелляционных жалоб осужденного и его защитников об изменении приговора не имеется», - пришел к выводу Верховный суд.
Что касается Оксаны Дымбрыловой, то в мае райсуд приговорил ее к 7 годам 2 месяцам лишения свободы и штрафу в размере 650 тысяч рублей. Сейчас бывшая замглавы района обжалует приговор.
За дачу взятки был осужден и предприниматель Баир Баяртуев. Он также подал апелляцию, на данный момент она еще не рассмотрена.