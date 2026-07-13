Общество 13.07.2026 в 17:05

Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня

Мопед конфисковали за пьяную езду
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Текст: Елена Кокорина
Поездка в магазин обернулась для жительницы Бурятии потерей железного коня

План жительницы Джидинского района Бурятии быстро сгонять до магазина с треском провалился и обернулся уголовным делом с конфискацией имущества. Ее мопед «Альфа» обратили в собственность государства и завели уголовное дело.

Как рассказали в прокуратуре республики, 26-летняя девушка, уже имея административку за пьяное вождение, вновь села за руль своего мопеда в нетрезвом виде и отправилась в магазин. По пути она и была задержана сотрудниками ГАИ.

- Джидинский районный суд приговорил ее к обязательным работам на срок 200 часов и на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.   Мопед конфискован и обращён в собственность государства, - уточнили в прокуратуре региона.

Фото: нейросеть

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