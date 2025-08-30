Работники на строительстве Третьего моста в Улан-Удэ снова пожаловались на невыплату зарплат

В Улан-Удэ работники ОАО «Хотьковский автомост», занятые на строительстве Третьего моста через реку Уду, обратились с жалобой на систематические задержки заработной платы. Прием сотрудников провел лично заместитель прокурора Республики Бурятия Дмитрий Токарев.В мероприятии приняли участие представители прокуратуры Московской области, генеральный директор ОАО «Хотьковский автомост», а также сотрудники министерств внутренних дел, транспорта, энергетики и дорожного хозяйства Бурятии, Государственной инспекции труда и управления Федерального казначейства по республике.На приеме работники сообщили о систематических нарушениях трудовых прав, включая невыплату заработной платы. Им разъяснили положения трудового законодательства об оплате труда, а также ответственность работодателей за нарушения.По итогам встречи составлено коллективное обращение, которое взято на особый контроль прокуратурой Республики Бурятия. Надзорное ведомство будет отслеживать решение вопроса о погашении задолженности по заработной плате перед работниками.Отметим, зарплаты строителям моста задерживают уже не первый раз, а сам объект уже превратился в долгострой. В конце прошлого года власти Бурятии в лице Бурятрегионавтодора даже попытались расторгнуть контракт «Хотьковским автомостом». Официальным основанием для этого стало непредоставление обеспечения государственного контракта. Однако сделать это не получилось.Что касается сроков сдачи объекта, то сейчас власти говорят, что мост достроят в 2027 году. Напомним, изначально его планировали сдать еще в конце 2024 года.Фото: Пресс-служба прокуратуры Республики Бурятия