Дочь погибшего в ДТП мужчины из Бурятии отсудила у страховщиков 100 тысяч рублей неустойки

30 сентября 2024 года на одной из улиц Бичурского района пьяный водитель без прав на чужой машине влетел в забор жилого дома. Пассажир - отец истицы - скончался на месте. У виновника ДТП не было полиса ОСАГО, поэтому родственники погибшего обратились за выплатой не в страховую, а в профессиональное объединение - Российский союз автостраховщиков.Сумма компенсации составила 475 тысяч рублей. Но дочь погибшего решила, что ей недоплатили 25 тысяч рублей. Судья с ней не согласился: женщина не доказала, что понесла расходы на погребение, а страховая сумма в 500 тысяч выплачивается только при наличии таких трат. Основная выплата была рассчитана верно.Однако суд встал на сторону истицы в другом. Страховщики получили заявление 22 января 2025 года. По закону на рассмотрение у них было 20 дней - до 18 февраля. Но РСА не стал запрашивать недостающие документы самостоятельно, как мог бы, а затянул процесс. Полный пакет бумаг предоставили только 5 марта, а выплата ушла лишь 12 марта - почти через месяц.За просрочку с 18 февраля по 12 марта суд взыскал неустойку - 1 процент от суммы за каждый день просрочки. Всего - 104 с половиной тысячи рублей. Суд отклонил просьбу РСА снизить штраф по статье 333 ГК РФ.Апелляция оставила решение без изменений. Отец женщины погиб, но его дочь получила деньги быстрее, чем рассчитывала. Правда, не за потерю близкого, а за бюрократическую волокиту страховщиков. Деньги перевели с опозданием - неустойку пришлось платить. РСА обжаловал приговор, но проиграл.Фото: «Номер один»