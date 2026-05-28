Общество 28.05.2026 в 18:00

В Бурятии мошенник обманул транспортную компанию и увёл груз на 7,5 млн рублей

Водитель исчез вместе с товаром, а ответит за все доверчивая предпринимательница
Текст: Станислав Сергеев
Перевозчик из Муйского района потерял груз бытовой техники на 7,5 миллиона рублей. Грузополучатель так и не дождался поставки. Суд постановил, что отвечать за пропажу должен индивидуальный предприниматель, нанятый для доставки. Её недобросовестный контрагент «Алим» бесследно исчез.

ООО «ТЭС» заказало перевозку бытовой техники из Московской области в Северобайкальск. Грузоотправителем выступало ООО «Абсолют Трейд». Цена вопроса - 7 523 714 рублей. ИП Иванова взялась организовать транспортировку. Для выполнения заказа она привлекла водителя с собственной фурой. Договор и всю документацию стороны оформили через специализированную электронную платформу для грузоперевозок.

По документам водитель забрал товар и повёз его заказчику. Но 10 февраля 2025 года клиент груз не дождался. Водитель пропал. Груз исчез.

Следствие установило, что ключевую роль в этой схеме сыграл некий «Алим». Именно он появился в профиле ИП Ивановой на сайте грузоперевозок как контактное лицо. Он вёл переговоры с заказчиком и давал указания нанятому водителю. По данным сайта, контакт «Алим» был добавлен в декабре 2024 года и удалён 10 февраля 2025 года - в день сдачи груза. Предприниматель заявляла, что «Алим» не имел права заключать договоры от её имени и что компания-заказчик сама должна была проверять его полномочия. Но суд не согласился с этой позицией.

Суд указал: Иванова как пользователь площадки добровольно приняла правила сервиса. Одно из ключевых правил гласит, что владелец аккаунта отвечает за все действия, совершённые с его логином и паролем. Если он не докажет обратное, то именно он несёт ответственность за переговоры и документы, подписанные от его имени через учётную запись. Иванова не ограничила права «Алима» в своей учётной записи, хотя такая техническая возможность была. Риск действий постороннего человека лег на неё.

Суд взыскал с предпринимателя полную стоимость утраченной техники - 7 523 714 рублей - плюс госпошлину. Ответственность на водителя, которого наняли для перевозки, суд возлагать не стал. Судья решил, что он был лишь исполнителем и не мог знать, что его вводят в преступную схему. Взыскивать деньги с него нет оснований.

Уголовное дело по факту хищения груза завели ещё в мае 2023 года. Оно расследуется, но того, кто организовал кражу, пока не нашли.

Фото: «Номер один»

Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл №ФС77-62128 от 17.06.2015г. выдано СМИ GAZETA-N1.RU Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
